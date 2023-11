Wehe i ka hiki o MXenes: 2D Nanosheets i hoʻololi ʻia i 3D Architectures

Me kā lākou mau waiwai kūʻokoʻa a me nā noi kūpono i ka ʻāpana mālama mālama ikehu, MXenes, kahi ʻano o nā carbide metala hoʻololi, ua loaʻa i ka manaʻo nui i waena o nā mea noiʻi. ʻO kēia mau mea 2D nanomaterials, i loaʻa i nā flakes ultra-thin, loaʻa i ka ikaika mīkini ʻokoʻa, kahi ratio kiʻekiʻe-i-volume, a me ke kūpaʻa electrochemical maikaʻi loa. Eia nō naʻe, ke kāohi ʻia ko lākou mana piha e like me nā supercapacitors e ka paʻakikī o ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka wā o ka hoʻoili ʻana, ka mea e hōʻemi i ko lākou hiki a me ka hana holoʻokoʻa.

No ka lanakila ʻana i kēia keakea, ua hoʻomohala kahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Carnegie Mellon i kahi hopena holomua e hoʻololi i nā nanosheets 2D MXene i loko o nā hale kiʻi 3D. Alakaʻi ʻia e nā polopeka ʻo Rahul Panat a me Burak Ozdoganlar, me Ph.D. ʻO ka moho ʻo Mert Arslanoglu, ua hoʻokō ka hui i kēia ma o ka hoʻokomo ʻana iā MXene i loko o kahi scaffold seramika porous me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana hoʻolei manuahi. Hiki i kēia kaʻina hana ke hana i nā iwi kuamoʻo ceramic me nā ana pore i hoʻomalu ʻia a me ke kuhikuhi.

Aia ka hana hou i ka hiki i ka 2D MXene flakes ke uhi like i nā ʻili o loko o nā pores i hoʻopili ʻia o ka scaffold ceramic i ka wā maloʻo, me ka nalowale ʻole o kekahi o kā lākou mau ʻano pono. ʻO kēia ala e hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻana o nā nanosheets i kahi hoʻolālā 3D, e maʻalahi iā lākou no nā hopena a hoʻonui i kā lākou hana electrochemical. ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoheheʻe like ʻole i ka wā o ke kaʻina hoʻoheheʻe manuahi e hiki ai i ka hoʻokumu ʻana i nā puʻupuʻu pore like ʻole, e hoʻonui hou i ka versatility o ka ʻōnaehana mea.

Ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua me ka hoʻohana ʻana i nā supercapacitors ʻelua-electrode "sandwich-type" i hoʻopili ʻia i kahi kukui LED. Ua hōʻike nā supercapacitors hou MXene i ka mana kiʻekiʻe a me ka nui o ka ikehu ma mua o ka mea i loaʻa mua, e hōʻike ana i ka hiki o kēia ʻōnaehana waiwai no nā noi mālama ikehu. Eia kekahi, ʻo ka scalability a me ka reproducibility o ke kaʻina hana kūpono ia no ka hana nui, e wehe ana i nā puka no ka hoʻohana ʻana i nā ʻoihana e like me nā kaʻa uila.

ʻO ka hopena o kēia noiʻi ʻoi aku ma mua o MXenes, no ka mea hiki ke hoʻopili ʻia ke ala i nā mea nano-scale ʻē aʻe e like me graphene, a hiki ke pani ʻia ka iwi kuamoʻo me nā polymers a me nā metala. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i ke kahua o ka mālama ʻana i ka ikehu a wehe i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou. ʻO ka hoʻohui ʻana o MXene supercapacitors i nā kaʻa uila ʻaʻole paha he moeʻuhane mamao.

He aha nā MXenes?

ʻO MXenes nā nanomaterials ʻelua-dimensional i hana ʻia me nā carbide metala hoʻololi a i ʻole nitrides, i hōʻike ʻia e ko lākou mau flakes ultra-thin.

He aha nā pilikia e kū nei e MXenes i nā noi mālama ikehu?

I ka wā o ka hoʻoili ʻana, makemake ʻo MXenes e hoʻihoʻi hou, e hōʻemi ana i ko lākou hiki a keʻakeʻa i kā lākou hana ma ke ʻano he supercapacitors.

Pehea i lanakila ai nā mea noiʻi i kēia pilikia?

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi ala e hoʻokomo ai i ka MXene i loko o kahi scaffold ceramic porous me ka hoʻohana ʻana i ka freeze-casting, ka hopena i kahi hoʻolālā 3D e hoʻonui i ka hana electrochemical o MXenes.

He aha nā mea maikaʻi o ka ʻōnaehana mea hou?

Hōʻike ka ʻōnaehana mea MXene hou i ka mana kiʻekiʻe a me nā waiwai nui o ka ikehu, hiki ke hoʻonui ʻia, a hiki ke hana nui ʻia no nā mea kalepa.

He aha nā polokalamu ʻē aʻe e pōmaikaʻi mai kēia ʻōnaehana waiwai?

Ma waho aʻe o nā ʻōnaehana mālama ikehu, hiki i ka ʻōnaehana waiwai ke hoʻohana ʻia i nā pihi, nā wahie, nā ʻōnaehana decarbonization, nā mea catalytic, a me nā ʻenehana hou.