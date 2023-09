ʻO ka loaʻa ʻole ʻana o ka nui o nā waihona hydrogen ma ka hikina o Farani

Ma ka ʻaoʻao o Folschviller, kahi kūlanakauhale liʻiliʻi ma ka hikina o Farani, ʻekolu mau hale hoʻoheheʻe ʻole i huki nui ʻia e ka poʻe ʻepekema, nā mea nūpepa, a me ka lehulehu. Noho kēia mau hale hoʻoheheʻe ma luna o kahi lua i wili mua ʻia i ka makahiki 2006 a i kēia manawa ke hoʻokipa nei i kahi ʻōnaehana ana kinoea i kapa ʻia ʻo SysMoG. Hoʻolālā mua ʻia e ʻike i ka ʻike methane ma lalo o ka honua, ua hana ʻo SysMoG i kahi ʻike kamahaʻo i ka wā o kāna ʻimi ʻana—nā kiʻekiʻe o ka hydrogen.

Ma kahi hohonu o 1,100 mika, hiki i ka 14 pakeneka ka nui o ka hydrogen dissolved, a hiki ke kiʻekiʻe me 90 pakeneka ma 3,000 mika. Hōʻike kēia mau ʻike kupaianaha e hiki i ka ʻāina ʻo Lorraine, me Folschviller, ke hoʻopaʻa i kekahi o nā waihona hydrogen nui loa i ʻike ʻia ma ka honua, me ka manaʻo he 46 miliona mau tona o ka hydrogen keʻokeʻo.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau waihona hydrogen he hopena i manaʻo ʻole ʻia o ka papahana Regalor, kahi i manaʻo e noiʻi i ka hiki ke hana methane ma ka ʻāina ʻo Lorraine. Ua ʻimi pū ka papahana e nānā i ke ʻano o nā kinoea ʻē aʻe. Ma hope o ka pau ʻana o ka hana lanahu ma Lorraine i ka makahiki 2004, ua manaʻo ʻo Francaise de L'Energie e unuhi i ka methane mai nā māla lanahu o ka ʻāina. Ua noi ke aupuni kūloko i ka loea o Laboratoire GeoRessources e hoʻoholo ai i ka holomua o ka papahana, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana o SysMoG me ka hui pū ʻana me Solexperts, kahi hui Farani-Swiss.

Ua lako ʻia ʻo SysMoG me kahi ʻimi patented hiki ke hoʻohaʻahaʻa ʻia i ka hohonu o 1,500 mika. Ma ka hoʻohana ʻana i ka membrane e hoʻokaʻawale i nā kinoea mai ka wai, hiki i ka probe ke unuhi i nā kinoea no ka nānā ʻana i ka ʻili. I ka wā ma mua, pono e lawe ʻia ka wai i ka ʻili a hoʻohemo i ka wai.

Ua hōʻike ʻia nā ana mua i loko o ka lua wai he 99 pakeneka o ke kinoea i hoʻoheheʻe ʻia ma 600 mika he methane, me 1 pākēneka he hydrogen. Eia nō naʻe, i ka holomua ʻana o ka hui, ʻike lākou i ka piʻi mau ʻana o ka ʻike hydrogen. Ma ka lalo o ka lua lua, aia ka hydrogen ma kahi o 20 pakeneka o ke kinoea hemo.

No ka noiʻi hou ʻana i ka manaʻo o ka hydrogen, hoʻolālā nā mea noiʻi e ana i ʻekolu mau lua lua ʻē aʻe ma ka hohonu like. Inā mau ke kiʻekiʻe o ka ʻike hydrogen ma ka ʻaoʻao, ʻo ka hana aʻe e pili ana i ka ʻeli ʻana i kahi lua 3,000 mika e hōʻoia i ka ulu ʻana o ka ʻike hydrogen me ka hohonu. ʻO kēia hoʻoikaika ʻana e hoʻoholo inā loaʻa ka hydrogen ma ke ʻano hoʻoheheʻe a i ʻole ke kinoea.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau waihona hydrogen hiki ke loaʻa i nā hopena hohonu no ka wā e hiki mai ana o ka ikehu maʻemaʻe. Me ka hauʻoli ʻana o ka hydrogen ma ke ʻano he moho wahie koʻikoʻi ma muli o kona hiki ke hoʻokuʻu i ka net-zero emissions, hiki i ka nui o ka "hydrogen keʻokeʻo" ma ka ʻāina ʻo Lorraine ke kōkua nui i ka hoʻololi honua i ka ikehu maʻemaʻe.

Nā wehewehena:

- SysMoG: He ʻōnaehana ana kinoea i hoʻohana ʻia no ke ana ʻana i ka ʻike kinoea ma lalo o ka honua.

– Methane: He kinoea kala ʻole a ʻala ʻole, pili pinepine me ke kinoea maoli a me kahi kumu ikehu.

– Borehole: He lua haiki i wili ʻia i loko o ka lepo no ka unuhi ʻana i nā kumuwaiwai kūlohelohe a i ʻole e hana i nā noiʻi ʻāina.

– Hydrogen: He kinoea kala ʻole i hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he wahie ma muli o ka nui o ka ikehu.

- Lorraine: He wahi ma ka hikina o Farani i ʻike ʻia no kāna hana lanahu.

Sources:

- ʻO Jacques Pironon, ka luna o ka noiʻi ma GeoRessources lab ma ka Université de Lorraine

- Dhananjay Khadilkar, ka mea kākau moʻolelo i hoʻokumu ʻia ma Paris