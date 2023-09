ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ʻana i ka lewa: kahi kamaʻilio me Eric Ianson o NASA

Ma kahi haʻi'ōlelo e hiki mai ana i kapa ʻia ʻo “Planets and asteroids and moons… e! Hoʻopili kēia i ka hōʻiliʻili ʻana o nā laʻana mai ka ʻili o Mars, kahi hōʻike o ka pale honua ma ka manaʻo ʻana i ka hoʻokuʻi ʻana i kahi mokulele i loko o kahi asteroid, a me ka ʻimi ʻana i ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa a me kona moana i uhi ʻia i ka hau.

He paʻakikī ka wānana ʻana i nā mea nui a ka poʻe ʻōpio e manaʻo ai e ʻike i ko lākou mau ola ma ke kahua o ka mākaʻikaʻi lewa, ʻoiai e ulu wikiwiki ana ka ʻenehana a loli nā makemake. Eia nō naʻe, aia kekahi mau ʻano hiki ke ʻike ʻia. ʻO ka hoʻi ʻana o nā kānaka i ka mahina a me ka pae hope ʻana o nā astronauts ma Mars aia ma ka lewa. E hoʻomau ʻia nā mikiona robotic i nā ʻano honua like ʻole, nā mahina, a me nā kino liʻiliʻi o ka ʻōnaehana solar, me ka nānā ʻana i nā wahi e like me ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa, ka mahina ʻo Saturn Titan, a me Uranus. E holomua ana ka ʻike ʻana i nā honua noho ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar.

He mea koʻikoʻi ka hana a NASA i ka hoʻokō ʻana i nā hanana ākea nui e hiki mai ana, ʻoiai ʻo nā hui pilikino e like me SpaceX e pāʻani nui ana i ka huakaʻi huakaʻi. ʻOiai ʻo nā hui pilikino he kumu hoʻoikaika ʻoihana, loaʻa kālā ʻo NASA e hoʻokō i nā pahuhopu ʻepekema, ʻimi, a i ʻole nā ​​​​mea ʻenehana. He mea maʻamau ka hui pū ʻana me ka ʻoihana, akā aia kekahi mau manawa kahi e hoʻomohala ai ʻo NASA i nā mea hana kūikawā a i ʻole nā ​​mokulele mokulele i loko o ka hale, e like me nā Mars rovers a me ka mokulele ʻo Europa Clipper.

ʻO ka hoʻokō hou ʻana o ka papahana lewa o India i ka pae ʻana ma ka pole hema o ka mahina. Manaʻo ʻo NASA i ka hui like ʻana o ka honua a ʻike i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana i ka ʻikepili misionari no ka pono o ka ʻike ʻepekema. Paipai lākou i kā lākou mau hoa hana honua e hana like, e hāpai ana i ka ʻimi maluhia o ka lewa.

I ka nīnau ʻia ʻana e pili ana i kāna kiʻiʻoniʻoni punahele a i ʻole hōʻike TV e pili ana i ka lewa a i ʻole ka ʻimi ʻana i ka lewa, ua haʻi ʻo Eric Ianson i kekahi mau punahele, me ka "Apollo 13," "The Martian," a me "The Empire Strikes Back." Eia naʻe, ua koho ʻo ia i ka "The Right Stuff" i kāna koho kiʻekiʻe. Hōʻike ka kiʻiʻoniʻoni i ka moʻolelo o ka Mercury Seven astronauts kumu a hopu i ka noʻonoʻo a me nā pilikia o ka huakaʻi lewa i ka wā e neʻe ana mai ka moʻoʻōlelo ʻepekema i ka ʻoiaʻiʻo.

Hoʻonohonoho ʻia ka haʻiʻōlelo ʻo Wilder Penfield a Eric Ianson no Nowemapa 13th ma 4 pm ma The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Ke wehewehe:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, ʻAmelika Hui Pū ʻIa o ka lewa ākea ke kuleana no ka ʻimi ʻana a me ka noiʻi ʻana o ka ʻāina.

Mars Exploration Program - He papahana NASA i kālele ʻia i ka ʻimi ʻana o Mars, me ka hoʻopaʻa ʻana i ke aniau o ka honua, ke kālaihonua, a me ka hiki ke kākoʻo i ke ola.

Radioisotope Power Systems Program - He papahana NASA e hoʻomohala a mālama i ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana mana radioisotope, e hāʻawi ana i ka uila no nā mikiona hohonu hohonu e hoʻohana ana i ka wela i hana ʻia mai ka palaho o nā isotopes radioactive.

Palekana honua - ʻO ke aʻo ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano e pale ai i ka Honua mai nā hanana hopena e nā asteroids a i ʻole comets.

ʻEulopa – ʻO kekahi o nā mahina ʻo Jupiter i manaʻo ʻia he moana wai wai ma lalo o kona ʻōpala hau.

Nā lawelawe uku uku mahina - He papahana e manaʻo ana e hoʻopuka i nā misionari ʻepekema a me ka ʻenehana i ka Moon ma o ka hui pū ʻana me nā ʻoihana kalepa.

ʻO Perseverance Rover - He misionari NASA i Mars e manaʻo nei e ʻimi i ka noho ʻana o ka honua, e ʻimi i nā hōʻailona o ke ola kahiko, a e hōʻiliʻili i nā laʻana no ka hiki ke hoʻi i ka Honua.

ʻO James Webb Space Telescope - He telescope ākea e hiki mai ana e hoʻomaka i ka makahiki 2021, i hoʻolālā ʻia e lilo i ke kelepona ākea ikaika loa i kūkulu ʻia.

ʻO Artemis Program - He papahana NASA e manaʻo ana e pae i "ka wahine mua a me ke kāne aʻe" ma ka mahina e 2024.

