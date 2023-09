Kahiko Megamonodontium Spider Fossil Unnearthed in Australia: Insights to Spider Evolution and Landscape Changes

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i kahi ʻike hoihoi i loko o ka puʻuwai o nā ʻāina maloʻo o Australia - he mōʻalihaʻi i mālama maikaʻi ʻia o kahi spider nui nui i ulu mua i loko o ka ululāʻau ululāʻau miliona mau makahiki i hala. ʻAʻole kēia mōʻalihaku he spider wale nō, akā, ʻo ka hā o ka pūnawelewele i ʻike ʻia ma Australia a ʻo ka mua o kona ʻano no ka ʻohana Barychelidae, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka pūnāwai puka pahele nui. Kapa ʻia ʻo Megamonodontium mccluskyi, ola ʻo ia ma waena o 11 a 16 miliona mau makahiki aku nei i ka wā Miocene.

Aia ke koʻikoʻi o kēia ʻike ʻana i ka liʻiliʻi o nā mōʻalihaku spider ma Australia. Me ʻehā mau mōʻalihaku spider wale nō i ʻike ʻia ma ka ʻāina holoʻokoʻa, ua hakakā nā ʻepekema e hoʻomaopopo i ka mōʻaukala evolutionary o nā spiders. Eia nō naʻe, hoʻopiha kēia ʻike i kahi āpau koʻikoʻi i ko mākou ʻike a hāʻawi i nā ʻike hou i ka pau ʻana o ka spider. ʻO ka mea pili kokoke loa i kēia pūnawele kahiko e noho ana i loko o nā ululāʻau pulu mai Singapore a hiki i Papua New Guinea, e manaʻo ana ua noho kēia hui i nā wahi like ma ka ʻāina nui o Australia ma mua o ka pau ʻana i ka maloʻo ʻana o ka ʻāina.

Ua ʻeli ʻia ka mōʻalihaku spider ma McGraths Flat, kahi ʻāina mauʻu ma New South Wales, ma waena o kahi hui kūikawā o nā mōʻalihaku Miocene. ʻO ka nui a me ka mālama ʻana o kēia mau mōʻalihaku e hoʻololi iā McGraths Flat i Lagerstätte - kahi moena mōʻalihaku sedimentary e mālama pinepine i nā ʻiʻo palupalu palupalu. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo kekahi mau mōʻalihaku mai kēia pūnaewele e hōʻike ana i nā hale subcellular.

ʻO ka mea kupaianaha o kēia moena mōʻalihaku ʻo ia ke ʻano o ka pōhaku i loaʻa ai - goethite, he pōhaku waiwai hao i loaʻa ʻole i nā mōʻalihaku ʻokoʻa. ʻO ka mālama kikoʻī i hiki ai i nā mea noiʻi ke nānā i nā kikoʻī liʻiliʻi o ke kino o ka spider kahiko. Ua like loa ia me ka genus Monodontium o kēia wā akā he ʻelima manawa ka nui o ka nui, a ʻo ia ka lua o ka nui o nā mōʻalihaku spider nui loa i ʻike ʻia ma ka honua holoʻokoʻa. Me ke kino he 23.31 millimeters, a i ʻole ma lalo o hoʻokahi ʻīniha, hiki i ka pūnawele Megamonodontium kahiko ke komo pono i loko o ka poho lima o ke kanaka.

Hoʻomaopopo pū ka noiʻi ʻana i nā loli i hana ʻia ma ka ʻāina o Australia i ka wā lōʻihi, ʻoi aku ka nui o ka maloʻo ʻana o ka ʻāina. No ka nele o Monodontium a me Megamonodontium spiders i kēia lā, ʻo ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wā Miocene a ma hope o ka wā Miocene ka mea i hoʻopau ʻia ai kekahi mau laina spider. Eia kekahi, ʻo ka liʻiliʻi o nā ʻāwīwī i mālama ʻia i loko o ka moʻolelo mōʻalihaku e pili ana i kā lākou maʻamau o ka hoʻolilo ʻana i ka manawa nui i loko o nā lua, e kaupalena ana i ko lākou ʻike ʻana i nā kūlana kūpono i ka fossilization.

ʻO kēia noiʻi hoʻomaka ʻana, i paʻi ʻia ma ka Zoological Journal of the Linnean Society, ʻaʻole i wehe wale i kahi spider hoihoi kahiko akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka ulu ʻana o ka spider a me nā loli kaiapuni i hoʻohālikelike i ka ʻāina o Australia.

