Ua ana nā ʻepekema ʻepekema i ka nui o ka Supermassive Black Hole's Accretion Disk no ka manawa mua

Ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i kahi koʻikoʻi nui ma ke ana ʻana i ka nui o ka accretion disk e hoʻopuni ana i kahi lua ʻeleʻele supermassive no ka manawa mua. ʻO nā disks Accretion nā apo o ke kinoea wela wela, ka lepo, a me ka plasma e hoʻohuli a puni nā lua ʻeleʻele. Hoʻokumu ʻia kēia mau diski mai nā koena o nā hōkū ʻokiʻoki, nā exoplanets, a me nā mea ʻē aʻe i huki ʻia i ka ʻaoʻao hanana o ka lua ʻeleʻele. Ke hoʻololi ʻia nā disks accretion, hoʻopuka lākou i nā ʻano like ʻole o ka radiation electromagnetic, e like me nā kukui X, nā hawewe lekiō, a me nā kukui ʻike ʻia, e ʻike ʻia e ka poʻe astronomers.

ʻIke maopopo ʻia nā disks Accretion i ka spectrum infrared, e hoʻopuka ana i ka mea i kapa ʻia e ka poʻe noiʻi he double-peak. Loaʻa i kēia piko ʻelua ʻelua o nā spike ikehu i hoʻokuʻu ʻia e nā ʻāpana ʻelua o ka disk accretion, e hāʻawi ana i ka ʻike e pili ana i ko lākou hoʻololi ʻana. Eia naʻe, hiki iā lākou ke hōʻike i kahi e hoʻomaka ai nā disks a ʻaʻole i kahi e pau ai.

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma The Astrophysical Journal Letters, ua ʻike nā kānaka ʻepekema i ka lua o ka piko pālua e puka mai ana mai ka ʻaoʻao o waho o kahi disk accretion e hoʻopuni ana i ka lua ʻeleʻele nui III Zw 002. Ma ka nānā ʻana i kēia mau piko pālua, ua hoʻoholo nā mea noiʻi i ka radius o ka ʻO ka disk accretion ma kahi o 52.4 mau lā māmā, ʻoi aku ia ma mua o 9,000 mau manawa ka lōʻihi mai ka Honua a i ka lā.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka lua-peak ʻelua hiki ke kōkua i ka wehe ʻana i nā mea huna o nā lua ʻeleʻele supermassive. Hāʻawi ia i nā ʻike koʻikoʻi i ka geometry o ka ʻāina a hāʻawi i kahi ʻike i ke ʻano o loko a me ka hana hānai ʻana o nā galaxies ikaika. Hoʻolālā ka hui noiʻi e hoʻomau i ka nānā ʻana i ka ulu ʻana o ka disk accretion a puni III Zw 002 i ka manawa.

ʻAʻole kēia holomua ka mea nui loa i ka hoʻomaopopo ʻana i nā disks accretion i kēia makahiki. I Mei, ua hoʻokumu nā ʻepekema i nā disks accretion artificial i loko o ka hale hana me ka plasma no ka manawa mua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i kā lākou hoʻokumu ʻana.

