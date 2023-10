ʻO ke kuleana o nā makani i ka hoʻoheheʻe ʻana i ka hau hau ma Greenland a me Antarctica

Ua ʻike nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Kaleponi, ʻo Irvine a me Utrecht University i ka heheʻe ʻana o ka hau i loko o Greenland i ka piʻi nui ʻana i nā makahiki i hala iho nei, ʻoiai ke neʻe nei ke ʻano o Antarctica i ka ʻaoʻao ʻē aʻe. No kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka American Geophysical Union journal Geophysical Research Letters, ua kālele ka poʻe ʻepekema i ke kuleana o Foehn a me nā makani katabatic, nā gusts downslope e lawe mai i ka ea mehana a maloʻo e pili ana me nā glaciers. Ua ʻike lākou ua piʻi aʻe ma mua o 10% ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau hau Greenland e pili ana i kēia mau makani ma mua o 20% i nā makahiki he 32 i hala iho nei, ʻoiai ua emi ka hopena o ka makani ma ka ʻaoʻao hau Antarctic e XNUMX%.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana ʻo ka makani i lalo ke kuleana o ka nui o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau ma nā wahi ʻelua. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau e hoʻoheheʻe ʻia ka wai a me ka wai hau, e hoʻonui i ke kahe o ka wai maʻemaʻe i ke kai a me ka piʻi ʻana o ka ʻilikai. Eia naʻe, ua alakaʻi nā ʻano o ka hoʻomehana honua i nā ʻāpana ʻĀkau a me Hema i nā hopena like ʻole ma Greenland a me Antarctica.

Ma Greenland, ʻoi aku ka nui o ka heheʻe ʻana o ka ʻili i ka makani e ka hoʻomehana ʻana o ka mokupuni, me ka lawa o ka lā e hoʻoheheʻe ai i ka hau. ʻO ka hui pū ʻana o ka ulu ʻana o ka 10% o ka heheʻe ʻana i ka makani a me ka mahana o ka ea wela o ka ʻili i hopena i ka piʻi ʻana o ka 34% o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau. Hoʻopuka nā mea kākau i kēia hopena, ma kahi hapa, i ka hopena o ka hoʻomehana honua ma ka North Atlantic Oscillation, ka mea i lawe mai i ka ea mahana i Greenland a me nā wahi ʻē aʻe o Arctic.

ʻO ka mea ʻē aʻe, ua emi iho ka heheʻe o ka ʻili Antarctic ma kahi o 15% mai ka makahiki 2000. Eia naʻe, ʻo ka emi ʻana ma muli o ka emi ʻana o 32% o ka heheʻe i hana ʻia e ka makani ma lalo o ka Antarctic Peninsula, kahi i hāʻule mua ai nā papa hau hau ʻelua. ʻO ka hoʻomau hou ʻana o ka puka ozone stratospheric Antarctic, i ʻike ʻia i ka makahiki 1980, kōkua no ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ʻili mai ka heheʻe hou.

Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana a me ka hoʻohālike ʻana i ka hoʻoheheʻe ʻana o ka hau ma Greenland a me Antarctica, a me ke aʻo ʻana i ka pilina ma waena o ka makani a me ka hau i loko o ka pōʻaiapili o ke aniau. Manaʻo lākou e kōkua kēia noiʻi i ka hoʻoikaika ʻana i nā ʻōnaehana ʻōnaehana honua i hoʻohana ʻia i ka ʻepekema ʻenekinia.

Ua mālama ʻia kēia haʻawina e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Kaleponi, ʻo Irvine a me Utrecht University, me ke kākoʻo kālā mai ka US Department of Energy, National Science Foundation, a me ka Netherlands Organization for Scientific Research.

Nā Puna: Ke Kulanui o Kaleponi, Ke Kulanui ʻo Irvine a me Utrecht