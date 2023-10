The Fascinating Martian Canyon: E ʻimi ana i ka Labyrinth of Night

E komo i loko o ke aupuni hoihoi o Mars me kahi wikiō 3D hou i hoʻokuʻu ʻia e ka European Space Agency (ESA). Ke lawe nei kēia wikiō iā mākou i kahi huakaʻi hele ma luna o ka ʻāina paʻakikī o Nocti Labrytinthus, i ʻike ʻia ʻo "labyrinth of night." ʻO kēia awāwa nui, e holo ana ma kahi o 740 mau mile, he hiʻohiʻona kaulana i loko o Valles Marineris, ka Red Planet e like me ko mākou Grand Canyon.

Ua hana ʻia nā hiʻohiʻona 3D weliweli me ka hoʻohana ʻana i nā ana pololei i hōʻiliʻili ʻia e nā satelite e hoʻopuni ana iā Mars. ʻOiai ʻaʻole ia he kiʻi kiʻi maoli i ka manawa maoli, hāʻawi ia i kahi hiʻohiʻona kikoʻī kupaianaha o ka ʻāina Martian, e hoʻowalewale i ka poʻe leʻaleʻa e hoʻoheheʻe iā lākou iho i kēia mea kupanaha extraterrestrial.

Hāʻawi ka labyrinth o ka pō i nā awāwa kiʻekiʻe, nā lua pele kiʻekiʻe, a me nā ʻano nui. Hiki i nā awāwa i loko o ka canyon ke hiki i ka laula a hiki i ka 18.6 mile a hiki i ka hohonu o 3.7 mile. Ma ka hoʻohālikelike ʻana, ua ana ʻo Earth's Grand Canyon i kahi 1.1 mile wale nō ka hohonu a me 18 mau mile ma waena. ʻO ia ʻano ʻokoʻa e hōʻike ana i ka nani o nā mea kupanaha honua o Mars.

He mea hana kupaianaha kēia wikiō e hoʻomaopopo ai i ka nui o ko kākou ao a me nā kino lani i loko. E like me ka helu pinepine ʻana o ka poʻe i nā wikiō weliweli mai ka James Webb space telescope i hana ʻia e ka ESA, ʻo kēia mākaʻikaʻi 3D o ka canyon Martian kahi hana e koi ai i nā ʻike lehulehu.

ʻOiai ʻo ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka Honua Nui o ka Honua e hiki ke hoʻohālikelike ʻia i ka ʻānai ʻia e ka muliwai ʻo Colorado, ua manaʻo ʻia ke kumu o ka labyrinth o ka pō ma Mars i nā ʻāpana tectonic i loko o ka ʻōpala o ka honua. ʻOiai ua pāʻani ka wai, ʻoi aku ka nui o ka noʻonoʻo ʻana i ka mōʻaukala o Mars ma ke ʻano he honua me nā kahawai kahe, ʻo nā pūʻali kumu mua e hana nei i kēia canyon Martian kupaianaha e pili ana i ka hana tectonic.

NPP:

Nīnau: He aha ka Nocti Labrytinthus?

A: ʻO Nocti Labrytinthus e pili ana i kahi canyon nui ma Mars, i kapa ʻia ʻo "labyrinth of night."

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka canyon?

A: He 740 mile ka lōʻihi o ka canyon.

Nīnau: Pehea ka hohonu o nā awāwa i loko o ka labyrinth o ka pō?

A: Hiki i nā awāwa ke hiki i ka hohonu a hiki i 3.7 mile.

Nīnau: Pehea ka hoʻohālikelike ʻana o ka canyon Martian me ka Honua Nui o ka Honua?

A: ʻOi aku ka labyrinth o ka pō ma Mars ma mua o ka Honua Nui ma ka laula a me ka hohonu. Hiki i kona mau awāwa ke ana a hiki i ka 18.6 mau mile ma ka ʻaoʻao, ʻoiai ʻo Earth's Grand Canyon he 18 mile wale nō ka laula ma kona wahi kiʻekiʻe.

Nīnau: Pehea i hana ʻia ai ke wikiō 3D?

A: Ua hana maikaʻi ʻia ke wikiō me ka hoʻohana ʻana i nā ana kikoʻī i hōʻiliʻili ʻia e nā satelite e hoʻopuni ana iā Mars.

Nīnau: He aha paha ka mea i hoʻokumu ʻia ai ka labyrinth o ka pō?

A: Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo nā haʻihaʻi tectonic i loko o ka ʻōpala o Mars i kōkua i ka hana ʻana i kēia canyon nui, ʻoiai ʻo ka noho ʻana o ka wai ma Mars i hala.