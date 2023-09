ʻO ka Prehistoric Predator: He ʻAmona i loaʻa i loko o kahi iʻa fossilized

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike kupaianaha i ka wā e nānā ana i kahi ammonite i mālama maikaʻi ʻia a me kahi iʻa fossilized i loaʻa me ia. Ua hōʻike ʻia ka ʻike kamahaʻo ua moni maoli ka iʻa i ka ammonite nui, kahi hanana i ʻike ʻole ʻia ma mua. ʻO ka ammonite, kahi ʻano cephalopod i pau i nā miliona mau makahiki i hala aku nei, ua make paha ka iʻa i ka wai a i ʻole ke poloka ʻana i kāna ʻāpana hoʻoheheʻe ʻana, i hopena i nā hopena make no ka mea ʻaihue.

ʻO ka mōʻalihaku, i ʻike ʻia ma Kelemania i ka makahiki 1977, aia i loko o ka hōʻiliʻili o ka State Museum of Natural History Stuttgart. ʻElua mau mea noiʻi mai ka hale hōʻikeʻike, ʻo Samuel Cooper lāua ʻo Erin Maxwell, i hoʻopuka i kahi pepa ma Geological Magazine e wehewehe ana i ka iʻa a me ka ammonite i ʻai ai. ʻO ka ʻano iʻa, ʻo Pachycormus macropterus, no kahi pūʻulu iʻa i hala ʻia o ka iʻa i kapa ʻia ʻo pachycormids. Hiki i kēia mau iʻa mai ka liʻiliʻi a hiki i 50 kapuaʻi ka lōʻihi. ʻOiai ʻaʻole maopopo loa ka ʻai ʻana o nā pachycormids, ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā hōʻike e pili ana lākou i nā cephalopods palupalu a me nā iʻa liʻiliʻi.

He mea koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka iʻa me ka ammonite i loko no ka mea e hāʻawi ana i ka ʻike i ka hana hānai a me ka ʻai o nā pachycormids. Hoʻokumu ia i ka ʻai ʻana o ka iʻa i nā cephalopods non-shelly, i kūʻē i nā manaʻo mua e pili ana i kā lākou ʻai. Wahi a Adiel Klompmaker, he mea mālama i ka paleontology ma ke Kulanui o Alabama Museums, he mea kupaianaha kēia ʻike a kōkua i ke kūkulu hou ʻana i nā pūnaewele meaʻai kahiko me ka pololei.

ʻO ke kau ʻana o ka ammonite i loko o ke kino o ka iʻa a me ka loaʻa ʻole o kekahi mau iwi e hōʻike ana i ka palaho e kākoʻo nui i ka manaʻo ua moni ka iʻa i ka ammonite i kona ola ʻana. ʻOiai aia nā hōʻike mua o ka ʻai wale ʻana o ka iʻa i nā ʻōpala ammonite liʻiliʻi, ʻo kēia ʻike hou e hōʻike ana ʻaʻole i pōʻino ka ʻai ʻana i ka ammonite holoʻokoʻa.

Hāʻawi kēia ʻike mōʻalihaku ʻē aʻe i ka ʻike waiwai e pili ana i nā kaiaola kai kahiko a hāʻawi i ka mālamalama i nā hana hānai o nā mea ʻaihue moana prehistoric. Hōʻike ia i nā pilina paʻakikī a me nā dynamics i loaʻa ma waena o nā ʻano miliona mau makahiki i hala aku nei, a ke hoʻoikaika nei i ko mākou ʻike i ke ola prehistoric.

