Nā Pōmaikaʻi Nutritional o Abalone: ​​He Koho Meaʻai Meaʻai Ola Ola

ʻO Abalone, he mollusk marine ʻāʻī hoʻokahi kamahaʻo, ua like kona ʻano like me ka pūpū honu. Noho ʻia i loko o ka hohonu o ka moana, loaʻa i kēia mau mea nani ka nui a hāʻawi i kahi ʻiʻo ʻono e ʻoluʻolu i nā mea leʻaleʻa iʻa. Me kona mana kūʻokoʻa e hoʻopili paʻa iā ia iho i nā ʻāʻu me ka hoʻohana ʻana i kāna mau kīʻaha hoʻoheheʻe ikaika, ua lilo ka abalone i mea ʻai ʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa.

Kaulana ʻia no kāna mau ʻano meaʻai maikaʻi loa, ke kaena nei ka abalone i kahi moʻolelo kupaianaha o ka protein, nā minerala, a me nā huaora, e ʻae iā ia e lawe i ke kahua waena ma nā papa o nā poʻe olakino. Hiki i ka 100-gram o ka abalone ke hāʻawi i ka 24 grams o ka protein, e lilo ia i mea koho maikaʻi loa no ka poʻe e hahai ana i ka meaʻai protein kiʻekiʻe.

Ma waho aʻe o kāna ʻano protein, hāʻawi ka abalone i ka waiwai o nā minerala pono, me ka hao, ka magnesium, a me ka selenium, he mea koʻikoʻi ia no nā hana like ʻole o ke kino. Hāʻawi kēia mau mineral i ka mālama ʻana i nā iwi olakino, kākoʻo i ka hana ʻōnaehana pale, a kōkua i ka hana ʻana o ka ikehu. Eia kekahi, ʻo ka abalone kahi kumu waiwai o ka huaora E, he antioxidant e pale ana i nā cell mai ka pōʻino i hana ʻia e nā radical manuahi ʻino.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kupaianaha o ka abalone ʻo ka nele o ka cholesterol i kēia mea kupanaha iʻa. Me ka hoʻonui nui ʻana o kēia lā i ke olakino o ka puʻuwai, puka mai ka abalone ma ke ʻano he koho kūʻokoʻa no ka poʻe e ʻimi nei i ka meaʻai haʻahaʻa-kolesterol me ka ʻole e hoʻololi i ka ʻono a i ʻole ka waiwai meaʻai.

NPP:

Nīnau: He aha ka abalone?

A: ʻO ka ʻAbalone he ʻano mollusk moana ʻāpana hoʻokahi i kaulana no kona ʻano hiʻohiʻona e like me ka pūpū honu.

Nīnau: He meaʻai maikaʻi anei ka abalone?

A: ʻAe, he meaʻai maikaʻi loa ka abalone ma muli o kona kiʻekiʻe o ka protein a me ka waiwai o nā minerala a me nā huaora.

Nīnau: Loaʻa i ka abalone ka cholesterol?

A: ʻAʻole, ʻaʻohe cholesterol-free abalone, e lilo ia i koho kūpono no nā poʻe me nā hopohopo e pili ana i ko lākou pae cholesterol.