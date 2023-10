ʻIke Hou i ka Moʻolelo Evolutionary of Fish

ʻO kahi haʻawina haʻahaʻa i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Yale ua hoʻomālamalama hou i ka mōʻaukala evolutionary o ka iʻa. I loko o kahi mana hou a hoʻoponopono hou ʻia o ka Fish Tree of Life, ua ʻike ka poʻe ichthyologists ʻo Thomas J. Near lāua ʻo Christine E. Thacker i nā pilina kahaha ma waena o nā ʻano iʻa like ʻole, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona hou i kā lākou pilina.

Ma mua, ua hoʻokaʻawale ʻia nā iʻa ray-finned ma muli o nā hiʻohiʻona i ʻike ʻia a me nā hale kino, ʻaʻole i hopu i ka piha piha o kā lākou pilina genetic. Ua hoʻokomo ʻo Near a me Thacker i nā kenekulia o ka palapala ʻepekema a me ka ʻikepili genetic e hana i kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho piha.

Hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā maka paipu, kahi iʻa hohonu i ke ʻano lipine me nā maka tubular ʻokoʻa, a ʻo nā cods, kahi iʻa koʻikoʻi i ke kālepa, he mau hoahānau maoli nō. No ka Gadiformes ʻelua. Hoʻopiʻi kēia ʻike i nā manaʻo mua a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka loiloi genetic i ka hoʻomaopopo ʻana i nā laina evolutionary.

ʻO ka noiʻi ʻana a Near lāua ʻo Thacker i kālele ʻia i ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻonohonoho hou ʻana i nā hui iʻa like ʻole. Ma ke kālailai ʻana i nā kūpuna maʻamau, ua wehewehe lākou i 97 mau pūʻulu hoʻokomo e hoʻopuni ana i 830 mau laina. ʻO ka mea nui, ua hoʻopau lākou i nā inoa pūʻulu redundant a hoʻohui i nā ʻohana pili i nā kauoha nui. No ka laʻana, ua hoʻokaʻawale ʻia nā maka tube ma ke ʻano he Gadiformes, me ka hoʻohālikelike ʻana i ko lākou ʻano like me ka cod a me nā ʻano ʻano like ʻole.

He hopena koʻikoʻi kēia mau ʻike i ke kahua o ka ichthyology. Hāʻawi ka lāʻau ola i hoʻoponopono hou ʻia i ka poʻe noiʻi i kahi palapala alanui ākea i ka ʻokoʻa iʻa a hāʻawi i nā ʻike hou i ka pilina ma waena o nā ʻano iʻa like ʻole. Ua hoʻomaikaʻi ʻia ʻo ia ma ke ʻano he haʻawina ʻāina, me kona hopena e paʻa ana ma waena o ke kaiāulu ʻepekema.

I ka hopena, ua hoʻololi ke aʻo ʻana a Near lāua ʻo Thacker i ko mākou ʻike no ka hoʻomohala iʻa. Ma o ka hoʻokomo ʻana i ka loiloi genetic a me ka hoʻohui ʻana i nā pūʻulu iʻa, ua hōʻike lākou i nā pilina kahaha a hāʻawi i kahi ʻōnaehana hoʻohui hui. He kahua kēia noiʻi no nā haʻawina i ka wā e hiki mai ana i ka ichthyology, e hoʻoulu hou ana i ka ʻimi ʻana i ka honua like ʻole a hoihoi o ka iʻa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka mea i hōʻike ʻia e Near lāua ʻo Thacker e pili ana i ka pilina ma waena o nā maka-maka a me nā cod?

A: Ua ʻike ka haʻawina ʻo nā maka-maka a me nā cod ma ke ʻano he mau hoahānau no ke kauoha Gadiformes.

Nīnau: He aha ke ala i hoʻohana ai ʻo Near lāua ʻo Thacker e hoʻoponopono hou i ka lāʻau o ke ola?

A: Ua hoʻokomo lākou i ka ʻikepili genetic a me nā kenekulia o ka palapala ʻepekema e kālailai i ka pilina ma waena o nā ʻano iʻa like ʻole.

Nīnau: ʻEhia mau pūʻulu inclusive i wehewehe ʻo Near lāua ʻo Thacker i kā lākou noiʻi?

A: Ua wehewehe lākou i 97 mau pūʻulu hui, e hoʻopuni ana i 830 mau laina.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka lāʻau o ke ola i hoʻoponopono hou ʻia?

A: Hāʻawi ka lāʻau o ke ola i hoʻoponopono hou ʻia i ka ʻike piha o ka ʻokoʻa iʻa a hāʻawi i nā ʻike hou i ka mōʻaukala evolutionary o ka iʻa.

Nīnau: Pehea ka pane ʻana o ke kaiāulu ʻepekema i kēia haʻawina?

A: Ua hoʻomaikaʻi ʻia ke aʻo ʻana ma ke ʻano he pae ʻāina i ka ichthyology, me kāna mau ʻike i loaʻa i nā hopena lōʻihi ma ke kula.