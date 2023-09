Hōʻike ʻia nā hōʻike Fossil mua i ka noho ʻana o ka papahele hohonu e nā Sea Urchins 104 miliona mau makahiki i hala.

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike hoihoi i loko o ke kai hohonu - nā ʻāpana spine urchin sea fossilized mai 104 miliona mau makahiki. Ma mua, ua manaʻo ʻia ʻo ke kai hohonu he ʻōpiopio kaiaolaola, akā ʻo kēia ʻike e hoʻohālikelike i kēlā manaʻo.

Ua noʻonoʻo ʻia ke kai hohonu ka wahi hānau o nā ʻano maʻalahi o ke ola ma ka Honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka loli ʻana o ka nui o nā ʻano mea e noho ana ma ka papahele o ke kai i ka manawa, no ka mea e hōʻike ana i ke kūpaʻa a me ka hoʻololi ʻana o nā kaiaola kai hohonu i mua o nā hanana pōʻino a me ka luku nui ʻana.

Ua ʻike ka hui noiʻi i nā hōʻike mōʻalihaku mua o nā invertebrates kiʻekiʻe e noho ana i ka papahele hohonu i ka wā Cretaceous. Ma kahi o 1,400 oi aku o ka sediment samples mai na lua lua ma ka Pakipika, ka Moana Hema, a me ka Atlantika, ua ike lakou ma kahi o 40,000 mau hakina o na kuamoo kai. ʻO kēia mau spines, i ʻike ʻia e ko lākou ʻano a me ko lākou ʻano, e hōʻike ana i ka noho mau ʻana o nā urchins i ke kai hohonu no nā makahiki he 100 miliona.

Ma ka nānā ʻana i ka morphology o nā spines, ʻike nā mea noiʻi i kahi loli nui i ka hopena o ka manawa Cretaceous, ma kahi o 66 miliona mau makahiki i hala. Ua hui pū kēia me ka hopena meteorite pōʻino i hoʻopau nui ʻia a me nā haunaele i ke kai hohonu. Ua ʻoi aku ka lahilahi o nā spines post-impact a ua hōʻike ʻia ka liʻiliʻi o ke ʻano like ʻole, kahi mea i kapa ʻia ʻo "Lilliput Effect." ʻOi aku ka liʻiliʻi o nā mea ola i ka pau ʻana o ka lehulehu, ma muli paha o ka liʻiliʻi o nā kumu meaʻai.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Dr. Frank Wiese mai ke Keʻena Geobiology o ke Kulanui o Göttingen e wehewehe i ke koʻikoʻi o nā ʻike. Hōʻike nā hoʻololi o nā spines i ka ulu mau ʻana a me ka puka ʻana o nā ʻano mea hou i ke kai hohonu. Eia kekahi, ua ʻike nā mea noiʻi i ka pilina ma waena o ka biomass urchin a me ka mahana o ka wai ma kahi o 70 miliona mau makahiki i hala. ʻAe kēia iā lākou e noʻonoʻo i ka hopena o ke kai hohonu e ka hoʻomehana honua i hoʻokomo ʻia e ke kanaka.

Ma ka hoʻomālamalama ʻana i ka mōʻaukala a me ka ikaika o ke kai hohonu, hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike waiwai i kēia kaiaola enigmatic. ʻO ka haʻawina, i paʻi ʻia ma ka puke pai PLOS ONE, hoʻonui i ko mākou ʻike i ke kai hohonu a me kona kūpaʻa ʻana i nā loli kaiapuni.

