Aeolus: Mai ka Satellite Hōʻike makani a i ka ʻōpala o ka lewa

Aia ʻo Aeolus, ka ukali makani ʻike makani a ESA, i ka ʻōpuni a puni ka Honua no kahi kokoke ʻelima mau makahiki ma mua o kona komo ʻana i kona pae hope ma ke ʻano he ʻōpala ākea. Ua hoʻopau ka satellite i kāna huakaʻi a ua hoʻihoʻi ʻia i ka Honua ma kahi kaʻina hoʻihoʻi i hoʻopaʻa ʻia e hōʻemi i ka pilikia o nā ʻōpala a me nā hui ʻana me nā satelite ʻē aʻe.

Pono nā lula o ka honua e pili ana i ka hoʻēmi ʻana i ka ʻōpala o ka lewa i nā satelite e hoʻihoʻi ʻia i ka Honua i loko o 25 mau makahiki i ka pau ʻana o kā lākou misionari. Ua wikiwiki ʻia ka hoʻi ʻana mai o Aeolus ma o ka hoʻohana ʻana i ka lewa o ka Honua, i kōkua i ka hoʻihoʻi wikiwiki ʻana.

I ka wā o ka hoʻokomo hou ʻana o Aeolus, ua hoʻemi ʻia ka pilikia o ka hāʻule ʻana o nā ʻōpala ma kahi helu o 150, a ua pōkole ka manawa i hoʻohana ʻole ʻia i ka orbit i kekahi mau pule. Ua lawe ʻia kēia mau hana e kaupalena ʻia ka pilikia o ka hui ʻana me nā satelite ʻē aʻe ma ka lewa.

Ua lilo ʻo Aeolus i ʻōpala ma Iulai 28, 2023, ma hope o ka hoʻokō ʻia ʻana o ke kauoha hope, ʻaʻole hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka satellite. Ua hāʻawi ka Pūʻulu Mana Hoʻokele i ka satellite a hāʻawi iā ia i ke Keʻena Debris Space o ESA no ka hahai ʻana i kona iho hope.

Ke hoʻohana nei i ka Tracking and Imaging Radar (TIRA) ma Fraunhofer FHR ma Kelemānia, ua nānā ʻia ʻo Aeolus i kona komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua. Ua komo hou ʻo ia ma luna o Antarctica a hemo loa, mamao loa mai nā wahi kanaka.

Ua hiki i nā hui mikiona ke nānā iā Aeolus i kona mau manawa hope loa, me ka ʻike ʻana i lilo ia i pōkā ahi i ka lewa ma mua o kona nahā ʻana. ʻO kēia hiʻohiʻona maikaʻi o ka lele ʻana a me nā hana kuleana e hōʻike ana i ka kūpaʻa e hōʻoia i ka mālama pono ʻana o nā satelite a me ka hoʻēmi ʻana i nā pōʻino o nā ʻōpala ākea.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ke ola nei ka hoʻoilina o Aeolus, e wehe ana i ke ala no nā mikiona makani e hiki mai ana a me ka ʻimi ʻana i ke ākea.

