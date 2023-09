ʻIke ʻo Astrophysicists i ka helu hoʻohana wikiwiki o nā lua ʻeleʻele Supermassive

ʻO kahi haʻawina haʻihaʻi i alakaʻi ʻia e Northwestern University ua hoʻohālikelike i nā manaʻoʻiʻo mua e pili ana i nā hana hānai o nā lua ʻeleʻele supermassive. Kūlike ʻole i ka manaʻo e hoʻopau mālie kēia mau lua ʻeleʻele i ka mea, hōʻike nā hoʻohālikelike 3D kiʻekiʻe kiʻekiʻe he ʻoi aku ka wikiwiki o ka hoʻohana ʻana.

Hōʻike ka haʻawina ʻo ka wili ʻana i nā lua ʻeleʻele e hoʻokaʻawale i ka manawa-manawa a puni lākou, e hoʻokaʻawale ʻia ai ka puʻupuʻu kinoea i kapa ʻia ʻo ka accretion disk. Hoʻokumu kēia kaʻina hana i nā subdisk i loko a me waho, me nā lua ʻeleʻele e ʻai mua i ka subdisk i loko. ʻO nā ʻōpala mai ka subdisk waho a laila lele i loko, e hoʻopiha ana i ka hakahaka i waiho ʻia e ke apo i hoʻopau ʻia, e hoʻomaka ana i kahi pōʻai ʻai hou. Hōʻike kēia noiʻi hou e hiki koke mai ana ke kaʻina ʻai a me ka hoʻopiha hou ʻana, e lawe ana i kekahi mau mahina.

Hiki ke wehewehe i nā pōʻai ʻai wikiwiki o nā lua ʻeleʻele supermassive i ka hana hewa o kekahi mau mea i ka lewa pō, e like me nā quasars. Ua ʻike ʻia ʻo Quasars no ka lele koke ʻana a laila nalo me ka wehewehe ʻole. Hōʻike ka haʻawina ʻo ka loli nui o ka ʻōlinolino i ʻike ʻia i kēia mau mea ma muli o ka luku ʻana a me ka hoʻopiha hou ʻana i nā ʻāpana o loko o ka disk accretion.

Ua paʻakikī nā manaʻo mua e pili ana i nā disks accretion e wehewehe i ko lākou ʻālohilohi manawaleʻa a me ka dimming koke. ʻO ka manaʻo o ke kinoea a me nā ʻāpana ʻeleʻele e hoʻopuni ana i nā lua ʻeleʻele ma ka mokulele a me ke kuhikuhi like me ka milo o ka lua ʻeleʻele ua hoʻomāmā i kā lākou hana. Eia nō naʻe, hōʻike nā simulation hou i ka ʻāina a puni nā lua ʻeleʻele he haunaele nui a me ka haunaele.

Ua noʻonoʻo nā hoʻohālikelike i ka hoʻoikaika kinoea, magnetism, a me ka relativity maʻamau a hōʻike i nā hopena o ka huki ʻana. ʻO ka wili ʻana i nā lua ʻeleʻele e kauo i ke ākea a puni lākou, e hoʻokuʻi ai ke kinoea mai nā ʻāpana like ʻole o ka disk a hoʻoneʻe ʻia a kokoke i ka lua ʻeleʻele. Hoʻokumu kēia kuʻi ʻana i nā haʻalulu ʻālohilohi e hoʻokuke ana i nā mea i ka lua ʻeleʻele.

I ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻopaʻa ʻana o ka disk accretion, hoʻomaka ka ʻāina i loko e kaʻawale mai ke koena o ka disk a wīwī kūʻokoʻa. Ke alakaʻi nei kēia i ka uhae ʻana a me ka māhele ʻana o nā subdisks i loko a me waho, e hoʻomaka ana i ka huhū hānai. Hoʻokuʻu ʻia nā mea mai ka disk waho i ka disk i loko, e hoʻoneʻe ana iā ia a kokoke i ka lua ʻeleʻele no ka ʻai ʻana. A laila huki ka umekaumaha o ka lua ʻeleʻele i ke kinoea mai ka ʻāpana o waho e hoʻopiha hou i ka ʻāpana o loko i hoʻokaʻawale ʻia.

ʻO kēia ʻike hou o ka wikiwiki o ka hoʻohana ʻana i nā lua ʻeleʻele supermassive hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano pohihihi o nā quasars hoʻololi. Ke hoʻololi nei kēia mau quasars ma waena o nā moku'ālohilohi a me ka pōʻeleʻele i kahi manawa pōkole. Paʻakikī nā manaʻo kahiko e wehewehe i ka nalo wikiwiki a me ka hoʻopiha hou ʻana o ka ʻōlinolino i ʻike ʻia i kēia mau mea.

ʻO ke aʻo ʻana i alakaʻi ʻia e Northwestern University e hoʻomālamalama i ka dynamics paʻakikī o nā lua ʻeleʻele supermassive a me kā lākou accretion disks, e hoʻokūkū nei i nā manaʻo mua a hāʻawi i kahi ʻike hohonu o nā mea koʻikoʻi o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

– Ke aʻo ʻana o ke Kulanui o Northwestern