Pono ʻo FCC i nā Constellate Constellation e hui pū me nā Astronomers e hōʻemi i ka hoʻopili

Ua hōʻano hou ka Federal Communications Commission (FCC) i nā laikini o Iceye a me Planet, ʻelua mau mea hoʻohana o nā hōkū hōkū, e koi iā lākou e hana pū me nā astronomers e hoʻēmi i ka hopena o kā lākou mau satelite ma luna o ka honua. Ua hoʻohui ʻo Iceye i ʻewalu mau ukali i kona hui, ʻoiai ua hoʻohui ʻo Planet i ʻehiku o kāna mau ukali kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe Pelican e hiki mai ana. Ua koi ʻia nā hui ʻelua e hui pū me ka National Science Foundation (NSF) i mea e hiki ai i kahi ʻaelike e ʻae like ʻia e hōʻemi i nā hopena o kā lākou satelite ma ka ʻike hōkū honua.

Ke hahai nei kēia ʻaelike hou i ka koi a ka FCC no SpaceX, nāna i hana i ka ʻaelike hoʻonohonoho me ka NSF no ka hoʻoponopono ʻana i nā hopohopo e pili ana i ka hopena o kāna constellation Starlink i ka astronomy. ʻOiai ʻaʻole pilikia nui nā ʻāhui hoʻokahi e like me Iceye a me Planet's, hopohopo ka poʻe astronomers i ka hopena aggregate o nā constellations nui e hoʻopilikia i nā ʻike astronomical.

Ua hana ikaika nā Astronomers me SpaceX a me nā hui ʻē aʻe e hōʻemi i ka mālamalama o nā satelite, me Starlink, e hōʻemi i kā lākou hopena i ka astronomy. ʻO ka pahuhopu ka hōʻoia ʻana ʻaʻole ʻoi aku ka mālamalama o nā constellations ma mua o ka nui o 7. Ke hana pū nei ka NSF i nā ʻaelike hoʻohui me OneWeb a me Amazon no kā lākou mau hōkū. Ua pau ka ʻaelike OneWeb, ʻoiai aia nā kūkākūkā me ka hui ʻo Kuiper o Amazon i nā pae hope loa.

Ua hoʻomaikaʻi nā Astronomers i ka FCC no ka hoʻoponopono ʻana i ko lākou hopohopo a mahalo i nā hana i hana ʻia e nā hui satellite e hoʻēmi i ka hoʻopilikia. E hoʻomau ʻia kēia hui ʻana ma waena o nā constellations satellite a me ke kaiāulu astronomy no nā ʻōnaehana o ka wā e hiki mai ana, me ka lua o nā constellations i hoʻolālā ʻia e nā hui e like me OneWeb.

