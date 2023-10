ʻIke ʻIke Māmā Hou: Quasiparticles Transforming Science

Ua ʻike lōʻihi ka poʻe ʻepekema ʻaʻohe mea o ke ao holoʻokoʻa e hiki ke holo wikiwiki ma mua o ka māmā o ka māmā. Eia nō naʻe, ʻo ka noiʻi hou ʻana e kahi hui o nā physicists e hōʻike ana i nā quasiparticles, ʻo ia nā pūʻulu o nā electrons e hana like me kahi ʻāpana hoʻokahi, hiki ke hana me he mea lā hiki iā lākou ke ʻoi aku ma mua o ka wikiwiki o ka māmā. Hiki i kēia ʻike haʻahaʻa honua ke hoʻololi i ke ʻano o ke aʻo ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana o nā ʻepekema like ʻole.

ʻO ka mea maʻamau, ua hilinaʻi ka poʻe ʻepekema i nā kumu kukui pipiʻi a nui, e like me synchrotrons a me cyclotrons, e hoʻohua i nā kukui ikaika kiʻekiʻe no nā kumu noiʻi holomua. ʻO kēia mau keʻena, e koi ana i kahi ākea nui a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā mahina ma mua, hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka honua microscopic. ʻO nā nalu i hoʻokuʻu ʻia o ka mālamalama e hiki ai i nā ʻepekema ke ʻike i nā hale molekala a ʻimi i nā wahi i ʻike ʻole ʻia.

ʻO ka hui o nā physicists, nona nā ʻike i paʻi ʻia ma Nature Photonics, ke manaʻo nei e hoʻohana i nā quasiparticle ma ke ʻano he kumu māmā i nā ʻoihana liʻiliʻi a me nā ʻoihana. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻano hui like o nā electron i quasiparticles, hiki i nā mea noiʻi ke hana i ka radiation coherent e hoʻokūkū ana i ka ʻōlinolino o nā laser electron manuahi nui. Hiki i kēia holomua ke hoʻokaʻawale i ke komo ʻana i nā kumu kukui ikaika a hiki i nā ʻepekema ke hana i nā hoʻokolohua a hana i nā ʻike ma nā wahi āpau.

Ua hana nā mea noiʻi i nā simulation o nā waiwai quasiparticles i ka plasma me ka hoʻohana ʻana i nā supercomputers i hāʻawi ʻia e ka European High Performance Computing Joint Undertaking. Ua ʻike lākou ʻaʻole pono e hoʻomalu ʻia ka maikaʻi hui o nā electrons i kahi quasiparticle e like me nā mea i loko o nā keʻena nui. ʻO ia ke ʻano e hiki ke hoʻokō ʻia nā kumu kukui ʻālohilohi i nā hoʻonohonoho "table-top" hiki ke kūpono, e hoʻopau i ka pono no ke komo kūʻokoʻa i nā mea hoʻokele laina.

Loaʻa ka hopena o kēia ʻike. Wehe ia i nā mea hiki ke hoʻonui i ka noiʻi ʻepekema a hoʻolalelale i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou, nā holomua i ka ʻenehana chip lolouila, a me ka noiʻi fossil non-destructive. Ma ka ʻimi ʻana i ka mana o quasiparticle, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā ʻano ʻepekema hou a me nā ʻike i hiki ʻole ke loaʻa.

Nīnau: He aha nā quasiparticles?

A: ʻO Quasiparticles nā pūʻulu o nā electrons e hana me he mea lā he ʻāpana hoʻokahi.

Nīnau: Pehea e hana ai nā quasiparticles ma ke ʻano he kumu māmā?

A: Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻano hui like o nā electron i quasiparticles, hiki i nā ʻepekema ke hana i ka radiation coherent i hiki ke hoʻokūkū i ka ʻōlinolino o nā laser electron manuahi nui.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i nā quasiparticles e like me nā kumu kukui?

A: Hiki ke hana ʻia nā quasiparticle ma nā ʻoihana liʻiliʻi liʻiliʻi a me nā hoʻonohonoho ʻoihana, e hiki ai i nā ʻepekema ke ʻike i nā kumu kukui ikaika. Hoʻopau kēia i ka pono o nā mea waiwai a kūʻokoʻa.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka loaʻa ʻana o nā quasiparticles i ka noiʻi ʻepekema?

A: Hiki i nā ʻepekema ke hana i nā hoʻokolohua a hana i nā ʻike ma kahi ākea o nā wahi. Wehe kēia i nā mea hou no ke aʻo ʻana i nā ʻano mea like ʻole a me ka holomua ʻana i nā ʻano ʻepekema like ʻole.