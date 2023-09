ʻIke nā Astronomers i ka Pohihihi Cosmic Explosion

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i kahi ʻike kupaianaha - he ʻano pahū cosmic hou i haʻalulu iā lākou. ʻIke ʻia ʻo AT2022aedm, ua hana ʻia kēia hanana ma kahi galaxy kahiko kahi i hele ʻole ai nā hōkū nui i ka supernova. Hōʻike ʻo ia i nā hiʻohiʻona o kahi supernova akā ʻaʻole kūpono i ka ʻike maʻamau. Ke ʻōlelo nei nā mea noiʻi iā ia he Luminous Fast Cooler (LFC) ma muli o kona ʻālohilohi kupaianaha a me ka wikiwiki wikiwiki.

Ua hōʻike ʻo Kauka Matt Nicholl mai Queen's University Belfast i kona kahaha, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua ʻimi mākou i nā pahū honua ikaika loa no nā makahiki he ʻumi, a ʻo kēia kekahi o nā mea ʻoi loa a mākou i ʻike ai." ʻAʻole like me nā supernovae maʻamau e pōwehiwehi mālie i ka manawa, ua mae ʻo AT2022aedm i lalo o hoʻokahi pākēneka o kona ʻālohilohi kiʻekiʻe i loko o hoʻokahi mahina, e nalo maoli ana.

Eia kekahi, hoʻohui ka wahi o ka hanana i kona ʻano maʻamau. Ua hana ʻia i loko o kahi aniani ʻulaʻula nui i loaʻa ʻelua piliona mau makahiki māmā. Manaʻo ʻia e nele kēia mau galaxes i nā hōkū nui e pono ai ka hopena i kahi supernova. E like me kā Kauka Shubham Srivastav mai ke Kulanui ʻo Queen's Belfast i kuhikuhi ai, "ʻAʻole pono lākou e loaʻa nā hōkū nui a hiki ke hoʻopau ʻia ma ke ʻano he supernova."

I ka noʻonoʻo ʻana i kēia mau ʻokoʻa, ua hoʻopuka nā mea noiʻi i kahi wehewehe hoʻohiwahiwa - kahi hui ʻana ma waena o kahi hōkū a me kahi lua liʻiliʻi liʻiliʻi. Kūlike kēia manaʻo hoʻokuʻi me ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia, e hoʻoholo ana i ka hiki ke loaʻa kekahi supernova. Ua wehewehe ʻo Kauka Nicholl, "ʻO ka wehewehe ʻana i kūpono loa he lua ʻeleʻele e hui ana me kahi hōkū." Ua manaʻo hou ʻo ia i ka ʻimi ʻana i nā Luminous Fast Coolers, ʻoi aku hoʻi ma nā wahi kokoke o ke ao holoʻokoʻa, hiki ke hoʻomālamalama i kēia ʻano.

Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i ʻelua mau hanana like ʻole i ka ʻikepili i hoʻopaʻa ʻia, hoʻokahi mai 2009 a me kekahi mai 2020.

ʻO nā ʻike o kēia haʻawina, i paʻi ʻia ma The Astrophysical Journal Letters, hāpai i nā nīnau hou aʻe e pili ana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa a me nā ʻano hanana lani like ʻole e hoʻomau nei i ka pale ʻana i ko mākou ʻike.

