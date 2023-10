Hoʻomaka maikaʻi ʻo NASA's Psyche Mission, e hōʻike ana i ka hoʻokūkū ma waena o nā mea hoʻolako hoʻolaha

Ua hoʻokuʻu maikaʻi ʻia ka misionari Psyche i manaʻo nui ʻia e NASA mai Launch Pad 39A ma Kennedy Space Center ma Florida, e hōʻoluʻolu ana i nā hopohopo mua no ka lohi. ʻO ka mikiona, ka mea e manaʻo nei e ʻimi i ka asteroid waiwai nui me ka Psyche e loaʻa ai ka ʻike i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū pōhaku, ua hoʻokuʻu ʻia ma luna o kahi pōhaku SpaceX Falcon Heavy.

Ma waho aʻe o ke aʻo ʻana i ka asteroid, lawe pū ka mokulele i ka hōʻike ʻenehana Deep Space Optical Communications, e manaʻo nei e hoʻonui i ka bandwidth kamaʻilio me ka hoʻohana ʻana i nā kamaʻilio optical ma mua o nā kamaʻilio lekiō kuʻuna.

He ʻokoʻa ka 279km-ākea Psyche asteroid no ka mea ʻo ia ka asteroid-papa metala mua loa e ʻimi ʻia. E hele ana ka mokulele i ka manawa hoʻokō a loaʻa iā ia ke kōkua ʻumekaumaha mai Mars i 2026 ma mua o ka hiki ʻana i ka asteroid i 2029. I nā pule e hiki mai ana, e nānā ʻia nā mea hana ʻepekema, a e hoʻāʻo nā mea ʻenekinia i ka hōʻike ʻenehana kamaʻilio optical.

ʻO kahi hiʻohiʻona kaulana o ka misionari Psyche ka hoʻohana ʻana o SpaceX's Falcon Heavy, e hōʻailona ana i kahi milestone nui no NASA. ʻO ia ka manawa mua i hāʻawi ʻia i ka mea hoʻolaha i nā "miona paʻakikī a kiʻekiʻe loa o NASA." Ua hoʻoholo ʻia kēia hoʻoholo ma hope o ka hoʻāʻo ʻana ʻelua a me ka hapa makahiki e ʻimi i nā mea ʻē aʻe i ka Space Launch System (SLS) pipiʻi.

ʻO ka hilinaʻi ma SpaceX e hōʻike ana i nā koho liʻiliʻi no nā mea hoʻolaha hoʻolaha ma ke ao Komohana. Ke kū nei nā mea hoʻolako i hoʻokumu ʻia e like me United Launch Alliance (ULA) i nā pilikia i ka lawe ʻana mai i nā rockets hou ma ka pūnaewele ma muli o nā kumu like ʻole, me nā hakakā geopolitical a me ka hoʻopau ʻana i nā kaulahao. ʻOiai ke manaʻo nei ʻo ULA e hoʻopaʻa i nā mīkini ʻē aʻe mai Blue Origin, ke kū nei kāna rocket Vulcan i nā lohi nui. Ke loaʻa pū nei nā mea hoʻolaha hoʻolaha ʻEulopa i nā hemahema, me ka hoʻokumu ʻana o ka Vega-C a me nā papa kuhikuhi no Ariane 6.

I ka emi ʻana o nā koho no nā lawelawe hoʻolaha, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā koho a NASA no kāna probes a me nā sats liʻiliʻi. ʻO nā hanana i hala iho nei, e like me ka hoʻomaka ʻana o Rocket Lab i ka mahina ʻo Kepakemapa, ua hoʻoikaika hou i ka pono o nā mea hoʻolako hoʻolaha ʻē aʻe e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole lilo ʻo SpaceX i koho hoʻokahi i ka mākeke.

Source: Kuhi ʻia kēia ʻike ma kahi ʻatikala mai The Register.