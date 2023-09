Hoʻokuʻu ʻo SpaceX i 22 Satellites e like me ka FAA i manaʻo ai i ke kānāwai hou e hōʻemi ai i ka ʻōpala o ka lewa

Ua hoʻolauna maikaʻi ʻo SpaceX i nā satelite 22 no kāna Starlink "constellation" i ka orbit haʻahaʻa honua. Ua hoʻouna ʻia nā satelite i ka lewa e kahi rocket Falcon 9 mai Cape Canaveral Space Force Station ma Florida. Ua pae maikaʻi ka pae mua o ka rocket ma luna o kahi moku i ke kai. Ua hōʻailona kēia mikiona i ka lele 17 no ka hoʻoulu ʻana i ka pae mua, kahi i hoʻokuʻu mua i nā uku uku like ʻole me ka GPS a me nā misionari Starlink.

Ma hope koke iho o kēia hoʻolaha ʻana, ua hoʻolaha ka Federal Aviation Administration (FAA) i kahi lula i manaʻo ʻia e kaupalena ʻia ka ulu ʻana o nā ʻōpala orbital mai nā mokulele mokulele. ʻO ka pahuhopu o ka FAA, ʻo ia ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hui ʻana me nā mokulele a me nā satelite a hoʻoikaika i kahi kaiapuni hoʻomau. Hoʻoweliweli ka ʻōpala orbital i ka lele mokulele kanaka a me nā lawelawe ukali e like me ke kamaʻilio a me ka nānā ʻana i ka wā.

ʻO ke kānāwai i manaʻo ʻia e koi i nā hui e like me SpaceX e hoʻolei i nā pae kiʻekiʻe o kā lākou rockets ma kekahi o nā ala ʻelima. Pono lākou e alakaʻi i ke komo ʻana i hoʻomalu ʻia, e neʻe i ka pae kiʻekiʻe i kahi waiho ʻana a i ʻole orbit i ka lua kupapaʻu, e hoʻouna iā ia ma kahi orbit Earth-escape, e hoʻoneʻe i ka ʻōpala i loko o ʻelima mau makahiki ma o ka lawe ʻana i nā ʻōpala ikaika, a i ʻole e hana i kahi hoʻolei ʻana i ka lewa. Manaʻo ka FAA e hoʻēmi i ka pilikia i ka poʻe ma ka honua a i ka lele ʻana ma o ka hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻihoʻi ʻole ʻia o nā pae kiʻekiʻe.

Kūlike ka lula i manaʻo ʻia e ka FAA me nā hana hoʻohaʻahaʻa orbital debris ponoʻī a ke aupuni US no kāna mau mikiona lewa. E paʻi koke ʻia ma ka papa inoa federal, e hoʻomaka ana i kahi manawa ʻōlelo lehulehu 90-lā. I ka mahina o Iulai, ua ʻoi aku ma mua o 23,000 mau mea orbital ka nui ma mua o ʻehā ʻīniha. Ua hōʻike ʻia ka pono no ka mālama pono ʻana i nā ʻōpala ākea e nā hanana e like me ka loaʻa ʻana o ka ʻōpala SpaceX i nā Snowy Mountains a me kahi pahū pōhaku i ʻApelila i hopena ai i ka hāʻule ʻana o nā ʻōpala kokoke i kahi kūlanakauhale liʻiliʻi.

