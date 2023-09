Hiki i ka wela nui ke alakaʻi i ka hoʻopau ʻana i nā holoholona ma 250 miliona mau makahiki, ʻike ʻia ka haʻawina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e hiki ke hoʻopau ʻia nā mea momona a pau, me ke kanaka, i loko o 250 miliona mau makahiki i ka hoʻohui ʻia ʻana o ka honua i hoʻokahi supercontinent. Ua hoʻohana ke aʻo ʻana i nā hiʻohiʻona supercomputer e wānana i nā hopena e hiki mai ana o nā neʻe tectonic a me ka hoʻonui ʻana i ka carbon dioxide (CO2) ma ka honua.

I ka hui ʻana o nā ʻāina, hoʻokuʻu ka lua pele i ka nui o CO2 i loko o ka lewa, e hoʻomehana ai ka honua. ʻO kēia piʻi ʻana o ka mahana e hana i kahi ʻano noho ʻole no nā mammals, no ka mea, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻololi ʻana i ke anuanu a me ka hakakā ʻana i ka wela nui. ʻAʻole hoʻokipa nui ʻia ka supercontinent e hiki mai ana, me ka 8% a 16% wale nō o kona ʻāina kūpono no ka noho ʻana.

Dr. Alexander Farnsworth, the lead author of the study from the University of Bristol, explained that the combined effects of continentality, a hotter sun, and increased CO2 levels would result in temperatures between 40C to 50C, making it impossible for mammals to find food and water sources. Humans, like other species, would be unable to cool their bodies through sweat, ultimately leading to their demise.

Wahi a ka haʻawina e piʻi aʻe nā pae CO2 mai ka 400 ʻāpana o ka miliona (ppm) i kēia manawa ma luna o 600 ppm i ka manawa e puka ai ka supercontinent, i kapa ʻia ʻo Pangea Ultima. Hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o ka hōʻemi ʻana i nā hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻōmaʻomaʻo e pale aku i kēia mau hiʻohiʻona e hiki mai ana.

Ua hoʻokūpaʻa ʻo Kauka Eunice Lo ka mea kākau o ka noiʻi i ka wikiwiki o ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o kēia manawa, ʻoiai ke hoʻopilikia nei ka wela nui i ke olakino kanaka. He mea koʻikoʻi ka hana ʻana i ka loaʻa ʻana o ka net-zero emissions i ka hiki ke hoʻēmi i nā hopena ʻino o ka piʻi ʻana o ka mahana.

In addition, the researchers suggest that when considering the habitability of other planets, the distribution of continents should be taken into account. A planet within the habitable zone of a solar system may still be uninhabitable if the continents are concentrated in one supercontinent.

Hōʻike kēia haʻawina i nā hopena weliweli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hoʻoikaika i ka pono o ka hana koke e hoʻēmi i kona hopena. ʻOiai ʻo ka manawa i manaʻo ʻia he mau miliona mau makahiki i ka wā e hiki mai ana, ʻaʻole pono e mālama ʻia ka hopena o ka piʻi ʻana o ka mahana.

