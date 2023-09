ʻO ka "ʻai hoʻokahi i ka lā" ʻai: nā pōmaikaʻi, nā pilikia, a me nā noʻonoʻo

Ua ʻike ʻia ka poʻe kaulana i ke kākoʻo ʻana i nā ʻano meaʻai like ʻole, a ʻo kekahi o nā mea hou loa e kaulana nei ʻo ia ka meaʻai "hoʻokahi ʻai i ka lā", ʻike ʻia ʻo OMAD. Ua ʻōlelo ka poʻe koʻikoʻi e like me Bruce Springsteen a me Chris Martin mai Coldplay e kōkua ʻo OMAD iā lākou e mālama i ko lākou kaumaha a noho maikaʻi.

He ʻano koʻikoʻi ʻo OMAD o nā meaʻai hoʻokēʻai, e like me ka hoʻokē ʻai manawaleʻa a me ka ʻai ʻana i ka manawa. ʻO ka ʻokoʻa koʻikoʻi, ʻo ia ma kahi o ka hoʻokē ʻai ʻana i nā lā kikoʻī a i ʻole ka palena ʻana i ka ʻai ʻana i kahi puka manawa kikoʻī, ʻai nā mea hahai o OMAD i kā lākou mau calorie āpau i kēlā me kēia lā i ka pāʻina nui.

Ma muli o ka liʻiliʻi o ka noiʻi ʻana ma OMAD ponoʻī, ʻo ka hapa nui o nā ʻōlelo e pili ana i kona pono e pili ana i nā hōʻike anecdotal a i ʻole nā ​​manaʻo i huki ʻia mai nā noiʻi ʻana i nā ʻano hoʻokē ʻai ʻē aʻe. ʻOiai ke hōʻike nei kekahi mau hōʻike e hiki ke kōkua i kekahi mau ʻano o ka hoʻokē ʻai manawaleʻa a me ka ʻai ʻana i ka manawa i ka mālama ʻana i ke kaumaha a hoʻomaikaʻi i nā hōʻailona olakino metabolic, ke kū nei ka noiʻi.

Ua hōʻike ʻia kahi haʻawina e pili ana i ke kanaka ʻo ka ʻai ʻana i hoʻokahi ʻai i ka lā i alakaʻi i ka hoʻemi nui ʻana o ke kaumaha o ke kino a me ka nui o ka momona. Eia nō naʻe, ua hoʻemi ʻia ka nui o ka lean a me ka iwi iwi, hiki ke alakaʻi i ka hōʻino ʻana i ka hana ʻiʻo a me ka piʻi ʻana o ka haʻihaʻi iwi inā hahai ʻia no ka manawa lōʻihi. Ua hoʻopuka nā haʻawina holoholona i nā hopena kū'ē, me kekahi e hōʻike ana i ka piʻi ʻana o ke kaumaha mai ka ʻai ʻana i hoʻokahi ʻai nui.

Pono nā haʻawina holoʻokoʻa e pili ana i nā hui hui nui a me nā lāhui like ʻole e hoʻomaopopo maikaʻi i nā hopena o OMAD. Pono nā mea noiʻi e noiʻi i ka hopena lōʻihi o ka OMAD a noʻonoʻo i nā manawa ʻai like ʻole a me nā haku meaʻai.

ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻai ʻana i ka lā hoʻokahi no ka mālama ʻana i ke kaumaha, paʻakikī paha ka hoʻokō ʻana i nā pono meaʻai āpau, e like me ka ikehu, protein, fiber, a me nā huaora a me nā minela pono, me hoʻokahi ʻai. ʻO ka ʻai ʻole ʻana i ka meaʻai hiki ke alakaʻi i ka nalo ʻana o ka ʻiʻo, constipation, a me ke olakino maikaʻi ʻole. Pono e noʻonoʻo nui i ka ʻai ʻana i ka protein kūpono, nā mea kanu, nā nati, nā ʻanoʻano, nā huaʻai, nā kīʻaha holoʻokoʻa, a me ka waiū a i ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe kūpono e hoʻokō ai i nā pono meaʻai.

He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana ʻaʻole ʻōlelo ʻia ʻo OMAD no nā keiki, nā poʻe e hāpai ana, e hoʻolālā ana e hāpai, e hānai ana, a i ʻole ka pilikia o ka ulu ʻana i kahi maʻi ʻai. Eia kekahi, pono e noʻonoʻo ʻia ka hoʻomau ʻana o ka meaʻai a me ka pōʻino i ka wā lōʻihi no ka lehulehu ākea, ʻoiai ʻo ka poʻe kaulana e kākoʻo nei i kēia mau meaʻai i loaʻa i nā meaʻai meaʻai, nā meaʻai kiʻekiʻe, a me nā mea hoʻohui.

I ka hopena, ʻoiai ua loaʻa ka manaʻo o ka meaʻai OMAD, aia ka liʻiliʻi o nā hōʻike ʻepekema e pili ana i kona palekana a me ka pono. Manaʻo ʻia ke kamaʻilio ʻana i kahi ʻoihana mālama olakino a i ʻole ka meaʻai meaʻai ma mua o ka hoʻomaka ʻana i kekahi meaʻai koʻikoʻi.

Sources:

– ʻO Amanda Avery, Kumu i ka Nutrition, University of Nottingham (The Conversation)