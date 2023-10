Ke ʻimi nei i ke kuleana o nā Intermediaries Innovation i ka hana ʻana i ka wā e hiki mai ana o AI-Enabled Engineering Biology

Ua hana hou nā mea noiʻi mai ka Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) ma AMBS i kahi noiʻi i kapa ʻia ʻo "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," e nānā ana i ka hana koʻikoʻi. o nā mea hoʻolaha hou i ka hoʻoulu ʻana i nā kaiaola hou.

Hoʻopili ka haʻawina i ke kahua e puka mai ana o AI-enabled engineering biology (AI-EB) a me kona mau hopena i ka makahiki kikohoʻe. ʻAʻole i hāpai kēia hui ʻana o nā ʻenehana i nā nīnau ʻepekema wale nō akā i nā manaʻo pili pono, pilikanaka, a me ka hoʻokele waiwai. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia koʻikoʻi, ua hana nā mea noiʻi me nā poʻe like ʻole i komo hohonu i loko o ke aupuni hou AI-EB.

ʻO ke kumu o kēia noiʻi ʻana ka nīnau e pili ana i ke ʻano o ka noʻonoʻo ʻana o nā mea hoʻolaha hou, nā mea pāʻani koʻikoʻi i ka kaiaola hou, i nā pahuhopu kaiāulu a me nā kaiapuni me nā pahuhopu waiwai. ʻOiai ke paipai nei nā alakaʻi hana hou i kēia kaulike, ʻike ʻia nā mea i ʻike ʻia e ʻoi aku ka nui o nā mea waena o ka ʻenekinia biology e hoʻokumu i nā ʻano hana kuʻuna a me nā ʻano kālepa.

Manaʻo ʻia ka noiʻi e loaʻa i kahi hopena koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā intermediaries hou a me ka hoʻokele ʻana i ka noiʻi i loko o ka waihona AI-EB. Ke hoʻopaʻapaʻa nei nā mea kākau he mea koʻikoʻi ke ʻano holoʻokoʻa e noʻonoʻo ana i ka hopena o ke kaiāulu a me ke kaiapuni o AI-EB, i ka hoʻohui ʻana i ke kālepa, e hoʻohana pono i ka hiki o kēia ʻenehana hou.

Hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o nā mea hoʻolaha hou i ka hoʻolālā ʻana i ka wā e hiki mai ana o AI-enabled engineering biology. Hōʻike ʻo ia i ka pono o kahi ala kūpono e kaulike ana i nā manaʻo hoʻokele waiwai, pilikanaka, a me ke kaiapuni i mea e hoʻonui ai i nā pono o kēia ʻenehana hoʻololi.

