ʻIke ʻia ka mea hana EMIT a Nasa ma luna o 750 mau kumu hoʻoheheʻe ʻia o ka hale hau

Ke hoʻomau nei ka piʻi ʻana o ke kinoea hale ʻōmaʻomaʻo, me ka ʻole o nā hōʻailona o ka lohi, e like me ka World Meteorological Organization (WMO). No ka nānā ʻana a me ke ana ʻana i kēia piʻi nui ʻana o nā kinoea mai ka lewa, ua hoʻihoʻi ʻo Nasa i kāna spectrometer kiʻi, ka Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), ma ke ʻano he ʻike kinoea hoʻomehana honua.

Hoʻomaka mua ʻia i Iulai 2022 e palapala i nā minerala ma nā ʻāina maloʻo, ua hōʻike ʻo EMIT i kona hiki ke ʻike i nā hoʻokuʻu methane mai ka lewa. I loko o ʻekolu mahina o kona hoʻomaka ʻana, ua ʻike ʻia ka spectrometer kiʻi ma luna o 50 methane "super-emitters" ma Central Asia, Middle East, a me Southwestern United States. Loaʻa ʻia kēia mau super-emitters i nā ʻoihana e like me nā wahie fossil, hoʻokele ʻōpala, a me ka mahiʻai.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Science Advances mai ʻAukake 2022, ua ʻike ʻo EMIT ma mua o 750 mau kumu hoʻokuʻu, me nā mea liʻiliʻi i loaʻa ma nā wahi mamao. Ua haʻi ka mea kākau alakaʻi ʻo Andrew Thorpe i ka pīhoihoi i ka hiki o EMIT, me ka ʻōlelo ʻana ua ʻoi aku ka mea kani ma mua o nā manaʻo mua.

He mea nui ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e EMIT no ka ʻike ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kumu o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka methane, e like me nā pae ʻāina, nā wahi mahiʻai, a me nā keʻena aila a me ke kinoea. Manaʻo ʻo Nasa he mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i nā hoʻokuʻu methane i hoʻokumu ʻia e ke kanaka no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, no ka mea, ʻoi aku ka nui o ka wela o ka methane ma mua o ka carbon dioxide.

Ma muli o kāna mau lā 30 mua o ka ʻike ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, ua hōʻoia ʻo EMIT i kona pono i ka ʻike ʻana a hiki i ka 85% o nā methane plumes i ʻike pinepine ʻia i ka wā o nā hoʻolaha lele. Ke hana nei mai ka International Space Station ma kahi kiʻekiʻe ma kahi o 250 mile (400 kilomita), uhi ʻo EMIT i nā wahi ākea o ka Honua, ʻoi aku ka nui o nā ʻāina maloʻo ma waena o 51.6 degere ʻākau a me ka latitu hema.

I Kepakemapa 2022, ua ʻike ʻo EMIT i kahi puʻupuʻu o nā kumu hoʻokuʻu ma kahi ʻāina i aʻo ʻole ʻia ma ka hema o Uzbekistan, e hōʻike ana i kona hiki ke wehe i nā hoʻokuʻu ma nā wahi i ʻike ʻole ʻia. Ua ʻike ʻia ka mea kani he 12 methane plumes ma kēia māhele, ʻo ka huina o 49,734 paona (22,559 kilokani) i kēlā me kēia hola.

Ma ka hoʻohana hou ʻana i ka ʻenehana e like me EMIT, manaʻolana nā ʻepekema a me nā mea noiʻi e hoʻoponopono i ka piʻi ʻana o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo i loko o ko mākou lewa, e hoʻēmi ana i nā hopena pōʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka EMIT?

Kū ʻo EMIT no ka Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, kahi spectrometer kiʻi NASA i hoʻokuʻu ʻia ma Iulai 2022.

2. He aha ka misionari mua o EMIT?

Ua hoʻomaka mua ʻia ʻo EMIT e palapala i nā minelala koʻikoʻi 10 ma ka ʻili o nā ʻāina maloʻo a puni ka honua.

3. Pehea i lilo ai ʻo EMIT i mea ʻike kinoea hoʻomehana honua?

ʻOiai ʻaʻole ʻo ka ʻike ʻana i ka methane i kāna misionari mua, hiki i ka hiki o EMIT ke ʻae iā ia e ʻike i nā hoʻokuʻu methane mai ka lewa.

4. He aha nā "super-emitters"?

ʻO nā super-emitters nā ʻōnaehana a i ʻole nā ​​​​ʻāpana e hoʻopuka ana i ka methane ma nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa, me ka wahie fossil, ʻōpala, a i ʻole nā ​​​​ʻoihana mahiʻai.

5. ʻEhia mau kumu hoʻoheheʻe i ʻike ʻia e EMIT?

Ua ʻike ʻo EMIT ma luna o 750 mau kumu hoʻokuʻu mai ʻAukake 2022, me nā mea liʻiliʻi ma nā wahi mamao.

6. No ke aha he mea nui ka hahai ʻana i nā hoʻokuʻu methane?

ʻO ka Methane kahi kinoea hoʻomaʻamaʻa ikaika me ka hiki ke hoʻopaʻa wela ma mua o ka carbon dioxide. He mea koʻikoʻi ka nānā ʻana a me ka hōʻemi ʻana i nā hoʻokuʻu methane no ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

7. He aha ka pākēneka o nā methane plumes hiki ke ʻike iā EMIT?

Ma muli o kāna mau lā 30 mua o ka ʻike ʻana i ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, hiki i ka EMIT ke ʻike i ka 60% a i ka 85% o nā methane plumes i ʻike pinepine ʻia i ka wā o nā hoʻolaha lele.

8. Ma hea kahi e hōʻiliʻili ai ʻo EMIT i ka ʻikepili?

E hōʻiliʻili ʻo EMIT i ka ʻikepili mai kahi kiʻekiʻe ma kahi o 250 mile (400 kilomita) ma ka International Space Station, e uhi ana i nā wahi ākea o ka Honua, e kālele ana i nā ʻāina maloʻo ma waena o 51.6 degere ʻākau a me ka latitu hema.

9. Hiki iā EMIT ke ʻike i nā hoʻokuʻu ʻana ma nā wahi mamao a ʻike ʻole ʻia?

ʻAe, hiki i ka EMIT ke ʻike i nā hoʻokuʻu ʻana ma nā wahi mamao, e like me ka ʻike ʻia ʻana o nā kumu hoʻokuʻu ma kahi ʻāina i aʻo ʻole ʻia ma ka hema o Uzbekistan.

10. Pehea e hiki ai i ka ʻenehana e like me EMIT ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka piʻi ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua?

Ma ka ʻike ʻana i nā kumu hoʻokuʻu, e like me nā pae ʻāina, nā wahi mahiʻai, a me nā ʻoihana ʻaila a me nā kinoea, hāʻawi ʻo EMIT i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka hoʻēmi ʻana i nā hopena o ka piʻi ʻana o ka hoʻoneʻe ʻana i nā kinoea hoʻomehana honua a me ka hakakā ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.