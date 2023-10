ʻO ka Misiona Kipi a NASA iā Titan: Ke ʻimi nei i ka mahina pohihihi o Saturn

Ke hoʻomaka nei ʻo NASA i kāna hoʻoikaika nui loa - he misionari e makaʻala i ka mahina enigmatic o Saturn, Titan. Ke hoʻomaka nei i ka makahiki 2027, e hoʻohana ana kēia huakaʻi hoʻoheheʻe honua i ka NASA's Dragonfly, kahi drone mana nuklea e like me ka nui o ke kaʻa, i mea e wehe ai i nā mea huna o kēia ao moana.

Hoʻolako ʻia me nā kiʻi paʻi kiʻi kiʻekiʻe, nā mea ʻike, a me nā mea hoʻohālike, ʻo kā Dragonfly ka misionari e noiʻi i ka kemika paʻakikī i hiki ke lilo i mea mua i ke ola. I loko o kahi kokoke i ʻekolu makahiki, e nānā ʻo ia i ka lewa ʻo Titan, ka mea waiwai i ka nitrogen a loaʻa nā mea olaola i hui pū ʻia me ka wai wai ma lalo o ka ʻili hau o ka mahina.

Aia ke koʻikoʻi o Titan i kona lewa kū hoʻokahi, e like me kā mākou. Me kona lewa i loko o ka nitrogen a me ka methane, ua lilo ʻo Titan i kumuhana hoihoi nui i nā ʻepekema. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau pūhui e hoʻokuʻu i kahi pūnaewele hoihoi o ka kemika organik, e hana ana ʻo Titan i kahi hub no nā ʻano ola exotic e ulu aʻe i loko o kāna kaiapuni methane wai.

ʻO kekahi hiʻohiʻona koʻikoʻi e hoʻopio ai i ka poʻe noiʻi ʻo ia ke ʻano like ʻole o Titan me ka ʻāina o ka Honua. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kahawai a me nā loko, i haku ʻia me ka methane ma mua o ka wai, e hāpai i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka ʻikehonua o ka mahina. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o ka cyclopropenylidene, he molekala kalapona ʻaʻole i loaʻa i nā lewa ʻē aʻe, e hōʻike hou ana i ka hiki ʻana o nā pūhui paʻakikī e hiki ke hānai i ke ola ma Titan.

No ka hoʻomākaukau ʻana no ka huakaʻi ʻo Dragonfly, ua mālama ʻia nā hoʻokolohua hoʻāʻo ikaika ma NASA's Langley Research Center. Hoʻohālikelike kēia mau hoʻokolohua i ka hana aerodynamic o ka drone a hoʻohālikelike i nā kūlana paʻakikī e hālāwai ai i kāna misionari.

ʻO ka huakaʻi e hiki mai ana i ka mahina ʻo Saturn e hoʻohiki e wehe i nā ʻike hoihoi i nā mea huna a Titan a hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ola malihini. ʻO kā NASA's Dragonfly mission he hōʻike ia i kā mākou ʻimi ʻana i ka ʻimi ʻepekema a koi aku i nā palena o nā mea a mākou i manaʻo ai he ʻepekema ʻepekema.

NPP

Nīnau: He aha ka Dragonfly?

A: ʻO Dragonfly kahi pahu kani i hoʻohana ʻia e NASA no ka noiʻi ʻana i ka kemika paʻakikī a me ka mea e hiki ai ke ola ma ka mahina o Saturn, ʻo Titan.

Nīnau: He aha ke ʻano o Titan?

A: ʻO Titan wale nō ka mahina ma kā mākou ʻōnaehana solar me ka lewa mānoanoa, e like me ko ka Honua. ʻO ka lewa ka nui o ka nitrogen a me ka methane, e hana ana i nā kūlana e hiki ke hānai i nā ʻano ola exotic.

Nīnau: He aha ka Dragonfly e aʻo ai ma Titan?

A: E aʻo ana ʻo Dragonfly i ka lewa ʻo Titan a me ka hau hau o ka mahina.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ʻo Dragonfly?

A: Ua hoʻomaka ʻia ʻo Dragonfly i ka makahiki 2027 a ke manaʻo ʻia e hōʻea i Titan ma ka waena o 2030s.

Nīnau: Hiki iā Dragonfly ke kū i ka lewa o Titan?

A: Ua hana nā ʻenekinia misionari i nā hoʻāʻo nui e loiloi i ka hana a Dragonfly i nā kūlana paʻakikī. Hoʻonui kēia mau hoʻāʻo i ka hilinaʻi i ka hiki o ka drone ke hoʻokele i ka lewa kū hoʻokahi o Titan.