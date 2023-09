Hoʻomaʻamaʻa nā hoʻokolohua ma luna o nā iniseti fossilized i nā kala ʻoiaʻiʻo

Ua hoʻomohala kekahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Nanjing, ka Chinese Academy of Sciences, a me University College Cork i kahi ʻenehana e hiki ai ke ʻae i ka manaʻo o ka waihoʻoluʻu ʻana i kekahi mau pepeke fossilized. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua he paʻakikī ke hoʻoholo i ka waihoʻoluʻu maoli o nā pepeke fossilized, koe naʻe nā mea i mālama ʻia i ka amber. ʻO kēia mau mōʻalihaku he monochromatic maʻamau a loaʻa nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa i nā aka hina. I kā lākou noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the Royal Society B, wehewehe ka hui i kā lākou ala a me nā ʻike.

No ka hoʻohālikelike ʻana i nā kala kala, ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i nā iniseti hou i like ke ʻano me nā laʻana fossilized i loaʻa mua iā lākou. Ua wahī ʻia kēia mau pepeke hou i loko o ka pahu alumini a ua hoʻopili ʻia i ka fossilization i hoʻohālikelike ʻia e ka kuke ʻana i nā mahana mai 200 ° a 500 ° C. A laila nānā ka hui i nā laʻana me ka microscope electron scanning a hoʻohālikelike iā lākou me nā mea hoʻohālike fossilized.

Ua hōʻike ʻia kā lākou ʻike e pili ana nā ʻāpana ʻeleʻele ma nā laʻana i kālua ʻia me nā wahi o ka exoskeleton i waiwai i ka melanin, kahi puaʻa ʻeleʻele. ʻOi aku ka pale wela o kēia mau wahi ʻeleʻele, e hōʻike ana he ʻoi aku ka pale ʻana i ka hōʻino. Hōʻike kēia i nā wahi ʻeleʻele o nā pepeke mōʻalihaku e hōʻike ana i nā ʻāpana o nā mea kahiko i ʻoi aku ka nui o ka melanin. No laila, hiki i kēia mau wahi ʻeleʻele ke hāʻawi i nā hōʻailona no ke koho ʻana i ke kala o nā mōʻalihaku.

Ua ʻike pū ka hui ʻo ka hoʻomehana ʻana i nā iniseti ke kumu o ka wā waena kahi i ʻeleʻele loa ai lākou ma mua o ka hoʻololi ʻana i nā ʻano like ʻole. Hōʻike kēia i nā hoʻokolohua e like me kā lākou hiki ke hoʻomaʻamaʻa i ka noiʻi hou no ka helu ʻana i ka waihoʻoluʻu ʻana o nā iniseti fossilized.

I ka hopena, hōʻike kēia haʻawina i kahi ʻenehana hou no ka helu ʻana i nā kala kala i nā iniseti fossilized. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā pepeke o kēia wā i hoʻohālikelike ʻia me nā laʻana fossilized, ua ʻike nā mea noiʻi i nā wahi ʻeleʻele e pili ana i nā ʻāpana o nā mea kahiko me ka melanin kiʻekiʻe. Ke wehe nei kēia ʻenehana i nā ala hou no ke aʻo ʻana i ka waihoʻoluʻu ʻana i nā iniseti fossilized.

Puna: Nā Hana o ka Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333