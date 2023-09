ʻO ke kiʻi kiʻi kūʻokoʻa: Wehe i ka walaʻau mai nā kiʻi Quantum

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi ala hou no ke kiʻi quantum e hiki ke wehe i ka walaʻau mai nā kiʻi a hana i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe o nā mea. ʻO ka ʻenehana, ʻike ʻia ʻo quantum imaging distillation, hoʻohana i nā pālua photon e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i kahi mea me ka ʻike ʻole ʻana i ke kukui e pili ana me ia.

ʻO ka quantum imaging kahi kahua e kū nei e hāʻawi ana i nā pono he nui ma mua o nā protocol imaging maʻamau. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi paʻi kiʻi i ʻike ʻole ʻia, ua hōʻike ka poʻe noiʻi i ka hiki ke hoʻokō i ke kiʻi hoʻonā kiʻi nui i nā hiʻohiʻona haʻahaʻa-photon flux. Hoʻohui ʻia, hiki ke hoʻohana ʻia ka quantum interference a me entanglement e hoʻomohala i nā protocols e kūpaʻa i ka walaʻau.

Ma kēia noiʻi ʻana, ua hoʻolauna ka hui o nā mea noiʻi i kahi ʻano distillation quantum imaging e ʻike pono i nā kiʻi hoʻokahi. Ma ka hoʻololi ʻana i ka hōʻailona hoihoi ma o interferometry, hiki iā lākou ke hana i nā kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe o nā mea a hiki i ke alo o nā pae leo nui.

ʻO ke ʻano, ʻike ʻia ʻo quantum imaging me ka ʻike ʻole ʻia (QIUL), hoʻohana i ʻelua-photon wide-field interferometric imaging. Hoʻokahi kiʻi kiʻi e hoʻomālamalama i ka mea, ʻoiai ʻike ʻia kāna photon hoa ma ke kāmela. ʻAʻole ʻike ʻia ka photon mālamalama, e hāʻawi ana i kahi ala kūʻokoʻa e ʻimi ai i nā laʻana.

No ke aʻo ʻana i ke kūpaʻa o ka quantum imaging scheme, ua hoʻopuka nā mea noiʻi i kahi kumu o ka walaʻau. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ke ʻano hana i ka hana maikaʻi loa inā i hoʻokau ʻia i ka nui o ka walaʻau a hiki i ka 250 manawa i ka ikaika o ka hōʻailona quantum.

Ke wehe nei kēia noiʻi honua i nā mea hou i ke kahua o ka quantum imaging. Ma ka hoʻohana ʻana i ka quantum imaging distillation, hiki i nā ʻepekema ke kiʻi i nā kiʻi kiʻekiʻe o nā mea i mua o nā pae leo nui. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i nā ʻano hana like ʻole, e like me ka lāʻau lapaʻau, astronomy, a me ka microscopy.

