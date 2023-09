ʻO ka Biology hoʻokolohua a me ka lāʻau lapaʻau e hoʻololi i ke gula Open-Access Publisher Frontiers ma 2024

ʻO ka Experimental Biology and Medicine (EBM), ka puke pai kaulana o ka Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), e hoʻoili ʻia i ke gula open-access publisher Frontiers i Ianuali 2024. ʻO kēia neʻe ka manaʻo e kākoʻo maikaʻi i ke kaiāulu noiʻi honua ma o ka hāʻawi ʻana. wehe ʻia i kāna mau puke.

Ma lalo o ke alakaʻi ʻana a ka Luna Hoʻoponopono ʻo Dr. Steven R. Goodman, ua hoʻololi nui ʻia ʻo EBM e lilo i alakaʻi honua ma ke kahua. ʻO ka manaʻo o Kauka Goodman e hoʻonui i ka hiki a me ka uhi ʻana o ka puke pai ma o ka hoʻohui ʻana i nā ʻāpana hou a me ka hoʻololi ʻana i ka haku o ka Papa Hoʻoponopono. ʻO ka hopena, ua uhi ʻia ʻo EBM i nā ʻano he 22, e hoʻopuni ana i nā pae like ʻole o ka noiʻi biomedical.

Ke nānā aku nei ʻo EBM i ka hoʻopuka ʻana i ka noiʻi biomedical e pili ana i ka hana lapaʻau. ʻO kāna mau ʻāpana he Anatomy/Pathology, Artificial Intelligence/Machine Learning Applications to Biomedical Research, Biochemistry and Molecular Biology, Bioimaging, a me nā mea hou aku. Me kona ākea ākea a me ka hoʻonui honua, loaʻa iā EBM nā keʻena a me nā Luna Hoʻoponopono honua ma nā ʻāina ʻelima, me nā manaʻo e hoʻonui hou aku.

ʻO ka hui pū ʻana ma waena o EBM a me Frontiers ke manaʻo nei e holomua i ka hoʻokō i ka wehe ʻana i ka paʻi ʻana ma ke kahua o ka biology hoʻokolohua. Ua hōʻike ʻo Kauka Steven Goodman i kona hauʻoli e pili ana i kēia hui ʻana, me ka ʻōlelo ʻana e hoʻonui ka hoʻololi ʻana i kahi kumu hoʻohālike e hoʻonui i ke kākoʻo o EBM no nā mea noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa.

ʻO Frontiers, i koho ʻia ma ke ʻano he 6th mea hoʻopuka noiʻi nui loa a ʻo ka 3rd i ʻōlelo ʻia nui ʻia, ʻike ʻia no ka hoʻopuka ʻana i nā mea i ʻike ʻia e nā poʻe loea i kā lākou mau kula. Me ka misionari e hoʻolalelale i ka ʻike ʻepekema, hoʻohana ʻo Frontiers i kahi ala noiʻi-centric a hoʻohana i ka ʻenehana a me ka naʻauao akamai e kākoʻo i nā kūlana koʻikoʻi.

Ke hoʻololi nei ʻo EBM i Frontiers, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomaka i ka hoʻouna ʻana i nā manuscripts ma o ka portal Frontiers e hoʻomaka ana i ʻOkakopa 4, 2023. Ua kūlike kēia neʻe me ka ulu ʻana o ka manaʻo e wehe a hiki i nā mea āpau.

No ka ʻike hou aku e pili ana i nā Frontiers, e ʻoluʻolu e kipa i kā lākou pūnaewele [kumu: frontiersin.org]. No ke aʻo ʻana e pili ana i nā pōmaikaʻi o ka lālā SEBM a i ʻole ke kelepona ʻana i ke keʻena hoʻoponopono EBM, e kipa i [kumu: sebm.org].

