ʻIke Hou ʻoluʻolu: ʻElua mau ʻano ʻano primate kahiko i ʻike ʻole ʻia e like me nā Lemur i ʻike ʻole ʻia.

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi mea hou hoihoi, e ʻimi ana i ʻelua mau ʻano primate kahiko i ʻike ʻole ʻia e like me nā lemurs. Hoʻomaopopo kēia mau ʻike i ka ulu ʻana o nā primates a hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala o kēia mau mea hoihoi.

Ua ʻike ʻia ka ʻano mua, i kapa ʻia ʻo "Ailuravus macrurus," ma India. Ua ola kēia primate ma kahi o 55 miliona mau makahiki i hala a ua hōʻike ʻia nā ʻano kino like lemur, e like me ka huelo lōʻihi a me ka nui o ke kino. Manaʻo nā kānaka noiʻi ua noho ʻo Ailuravus macrurus ma nā kumulāʻau a hānai ʻia i nā hua a me nā lau, e like me nā lemurs hou.

ʻO ka lua o nā ʻano, i kapa ʻia ʻo "Krishnapithecus krishnai," i loaʻa pū ma India. Ua ola kēia primate ma kahi o 54.5 miliona mau makahiki i hala a hōʻike i kahi ʻano like me nā lemurs. Hōʻike ʻia kona mau mōʻalihaku he arboreal ʻo Krishnapithecus krishnai, ʻo ia hoʻi ua hoʻohana ʻo ia i ka hapa nui o kona manawa ma nā kumulāʻau. Kākoʻo nā ʻano like o nā ʻano kino ma waena o kēia primate kahiko a me nā lemur hou i ka manaʻo o ka hoʻololi like.

He mea koʻikoʻi kēia mau ʻike no ka mea hāʻawi lākou i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka moʻokūʻauhau primate kahiko a me nā kumu i hoʻokumu i kā lākou moʻolelo evolutionary. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia ua loaʻa mai nā lemurs ma Asia, ma mua o ʻApelika e like me ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i nā ʻenehana holomua e like me ka ʻenehana kiʻi a me ka ʻike kikoʻī morphological e aʻo i nā koena mōʻalihaku. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona kino o kēia mau primates kahiko me nā lemurs hou a me nā primates ʻē aʻe, ua hiki iā lākou ke huki i nā manaʻo koʻikoʻi e pili ana i kā lākou pilina evolutionary.

Hōʻike kēia ʻike i ke koʻikoʻi o ka noiʻi paleontological i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala o ke ola ma ka Honua. Ma ke aʻo ʻana i nā koena mōʻalihaku, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i ke kumu a me nā ala hoʻomohala o nā ʻano ʻano like ʻole, e kōkua ana iā mākou e ʻohi i ka puʻupuʻu o ko mākou honua honua.

Ua paʻi ʻia kēia mau ʻike i loko o kahi puke moʻolelo ʻepekema a ua hoʻoulu ʻia ka hauʻoli ma waena o ke kaiāulu ʻepekema. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau ʻano primate kahiko ʻelua i ʻike mua ʻole ʻia e like me nā lemurs kahi pae kupaianaha i mua o ko mākou ʻike ʻana i ka primate evolution.

