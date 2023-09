E noʻonoʻo hou i ka Locomotion o nā Māmā a me nā Reptiles

ʻO ka ʻike maʻamau o ka ulu ʻana o nā mammals terrestrial i ko lākou ʻano hele wāwae ʻokoʻa ua hoʻohālikelike ʻia e kahi noiʻi alakaʻi ʻia e Harvard. No nā makahiki he nui, ua manaʻo ʻia ua hele mai nā mammals mai nā kūpuna like me nā mea kolo, a ua hoʻololi ʻia mai ke kolo ʻana o nā wāwae i kahi kūlana hele me nā wāwae i hoʻonoho ʻia ma lalo o ke kino. ʻO kēia kuhiakau, i ʻike ʻia ʻo ka lateral-to-sagittal paradigm, ua aʻo nui ʻia i loko o nā puke haʻawina no ke anatomy a me ka evolution.

Eia naʻe, ke hōʻike nei ka noiʻi hou he hewa paha kēia manaʻo lōʻihi. Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe noiʻi ʻo ka hilinaʻi wale ʻana i ka nānā ʻana i nā holoholona hou, e like me nā mammals ola a me nā mea kolo, hiki ke alakaʻi i nā kuhiakau evolutionary hewa. No ka loaʻa ʻana o ka ʻike pololei, ua hoʻoikaika ka hui i ke koʻikoʻi o ka nānā ʻana i nā moʻolelo mōʻalihaku a me ke aʻo ʻana i nā holoholona make.

Ma ka nānā ʻana i ka moʻolelo mōʻalihaku, manaʻolana ka poʻe noiʻi e ʻike i nā loli anatomical, ka manawa o kēia mau loli, a me nā kaomi koho i alakaʻi i ka loli o ka locomotion i nā mammals. Ke hoʻopaʻapaʻa nei nā mea kākau o ke aʻo ʻana me ka ʻole o kēia hiʻohiʻona mōʻaukala, hiki i nā moʻolelo evolutionary ke lilo i moʻolelo kuhi wale ʻole i nele i ke kākoʻo empirical.

Hōʻike nā ʻike o kēia haʻawina he mea koʻikoʻi ke nīnau i ka moʻolelo mōʻalihaku i ka wā e kūkulu ai i nā hiʻohiʻona evolutionary. ʻOiai ke hāʻawi nei ka moʻolelo mōʻalihaku i ka ʻike liʻiliʻi e pili ana i nā ʻiʻo palupalu, e like me nā ʻiʻo a me nā ʻiʻo, he kumu waiwai nui ia no ka hoʻomaopopo ʻana i nā loli i hana ʻia i loko o ka mōʻaukala evolutionary.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka haʻawina alakaʻi ʻo Harvard e hoʻohālikelike i ka ʻike kuʻuna o ka neʻe ʻana o ka locomotion mai nā mea kolo i nā mammals. Ma ka hōʻike ʻana i ka pono o ka noiʻi ʻana i ka moʻolelo mōʻalihaku, kāhea ka poʻe noiʻi i kahi ala ʻoi aku ka paʻakikī a me ka hōʻike ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala evolutionary o ka locomotion.

E hoʻomaopopo ':

– Ke Kulanui ʻo Harvard (2021). “Ka hoʻololi ʻana o ke ʻano hele wāwae o nā holoholona” [Press release].

– Siliezar, P. (2021). “Kākau hou ʻo Study i ka moʻolelo o ka hoʻololi hele wāwae kaulana loa o ka evolution."