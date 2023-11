ʻOi aku paha ka ʻōhumu ʻana o nā pōpoki ma mua o ka ʻohi ʻana o nā ʻiʻo: ka wehe ʻana i ka mīkini huna

ʻO ka enigmatic purring o nā pōpoki ua lōʻihi ka pohihihi o nā mea noiʻi feline, akā ua hōʻike ʻia kahi haʻawina holomua e ʻoi aku ka nui o kēia kani ʻoluʻolu ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Kūlike ʻole i ka manaʻo i ʻae ʻia ʻo ka purring ka hopena o ka hoʻokaʻawale ʻana i ka ʻiʻo, ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou i kahi kumumanaʻo groundbreaking e hoʻokūkū nei i kēia manaʻoʻiʻo.

Wahi a ka noiʻi i paʻi ʻia ma Current Biology, ʻaʻole ʻo ka purring wale nō ka huahana o ka ʻiʻo spasm akā he hopena o ka myoelastic aerodynamic theory of phonation. Hōʻike ka haʻawina ʻo ka nui o nā ʻiʻo pili i kapa ʻia ʻo laryngeal pads, i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā leo leo o nā pōpoki home, ʻo ia ke kī i ka hana ʻana o kēia mau haʻalulu ʻoluʻolu i ko lākou larynx.

Ke manaʻo nei kēia manaʻo e pane nā pads i loko o nā pā leo i ke kahe o ka ea e komo a puka i waho o ka māmā, e hoʻomaka ana i nā oscillations haʻahaʻa haʻahaʻa kūʻokoʻa me ka ʻole o ka pono o nā ʻiʻo. ʻO ia hoʻi, hiki mai nā haʻalulu ma muli o nā mana asymmetrical e hana ana i ka pōʻai glottal i ka wā e wehe ai a pani ʻia nā kaula leo.

No ka hoʻāʻo ʻana i kēia manaʻo, ua hana nā ʻepekema i nā hoʻokolohua ma nā larynges ʻewalu o nā pōpoki, ua wehe ʻia kēlā me kēia mai kahi feline i hoʻopau ʻia ma muli o ka maʻi maʻi. Hoʻokomo ʻia nā larynges i loko o nā paipu kūpaʻa e hāʻawi ana i ka ea mehana a maʻemaʻe, e hoʻohālikelike ana i nā kūlana like me ka hanu ʻana. ʻO ka mea kupaianaha, ua hiki i nā mea noiʻi ke kiʻi i ke ʻano o ka phonation haʻahaʻa haʻahaʻa o ka purring me ka ʻole o ka hoʻoulu ʻana i ka neural.

ʻOiai ʻaʻole hoʻokuʻu ka haʻawina i ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā ʻiʻo o ka ʻiʻo i ke ʻano o ka purring, ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka ea dynamics ke kumu mua o ka mīkini vibration. Hoʻopiʻi kēia ʻike kipi i ka ʻike e pili ana i ka hana ʻana o nā pōpoki i kā lākou mau ʻoluʻolu.

NPP:

Q: No ke aha e purr ai nā pōpoki?

A: Ua ʻike ʻia nā pōpoki e ʻōleʻa ana ma nā ʻano ʻano like ʻole, e like me ka wā e ʻoluʻolu ai lākou, kaumaha a ʻeha paha. ʻOiai he mea pohihihi ke kumu o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana, manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomaʻamaʻa nā keiki pipi e kamaʻilio i ko lākou alo me ko lākou mau makuahine, hiki ke kōkua i ka hoʻōla ʻana i ka ʻeha, a ua manaʻo ʻia e hoʻokuʻu i ke serotonin, e like me nā minoʻaka kanaka.

ʻO nā ʻike o ka ʻatikala ua hoʻāla i kekahi mau hoʻopaʻapaʻa ma waena o nā ʻenekini biomechanical e hoʻopaʻapaʻa nei i ka haʻalele ʻana o ka haʻawina i nā ʻōnaehana paʻakikī o kahi pōpoki ola. Hoʻohālikelike lākou me ka nānā ʻana i ka walaʻau i hana ʻia e ka waha kaʻawale o kahi mea kani, ua hemo mai kona ʻano mele. Eia nō naʻe, ua wehe kēia noiʻi i nā puka hou i ka hoʻomaopopo ʻana i ka honua hoʻohiwahiwa o nā leo leo puaʻa, e wehe ana i nā mea huna ma hope o nā purrs aloha ʻana o nā pōpoki.