ʻOi aku ka maikaʻi o nā kānaka i nā robots i nā hoʻokūkū hana hui? Hōʻike ka haʻawina hou i ke koʻikoʻi o ka hui pū ʻana

ʻO kahi haʻawina haʻahaʻa honua i mālama ʻia e Ph.D. Ua hoʻomālamalama nā haumāna mai ke Kulanui o Newcastle i ka ikaika ma waena o nā kānaka a me nā robots i nā hana ma ka hui. Ua hoʻohālikelike ka haʻawina i ka hoʻohālikelike ʻana i ka hana o nā hui i loaʻa i nā mea pāʻani kanaka a me AI me nā kime i hui pū ʻia me nā mea pāʻani kanaka wale nō. Ua manaʻo kēia noiʻi e loiloi i ka hiki ke hana pū ʻana o nā kānaka a me nā robots i kahi hoʻokūkū pili kamepiula e like me ka pāʻani arcade kaulana, ʻo Pong.

Ua hōʻike ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana ua ʻoi aku ka maikaʻi o nā hui kanaka ma mua o nā hui me kahi mea pāʻani robot. Ua ʻike ʻia ua hōʻike nā mea pāʻani kanaka i ka intuition kiʻekiʻe, e hiki ai iā lākou ke hoʻomaopopo i ka hana a kā lākou hoa hana a hana i nā hoʻololi e hoʻomaikaʻi i ka hana o ka hui. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻike ʻole nā ​​​​hui me kahi mea pāʻani robot i kēia ʻano hoʻokūkū, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka intuition kanaka a me ka hoʻololi ʻana i nā hoʻonohonoho hui.

ʻO ka mea hoihoi loa, ua ʻimi pū ka haʻawina inā ʻoi aku ka maikaʻi o nā hui i ka wā e hui pū ai a hoʻokūkū paha kekahi i kekahi. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike ʻia nā kime e pāʻani like ana ma mua o nā kime i hana i ka pāʻani hoʻokūkū. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo maʻamau e hoʻonui ka hoʻokūkū i ka hana a hōʻike i nā pono nui o ka hui pū ʻana a me ka synergy i ka loaʻa ʻana o nā hopena hui kūleʻa.

ʻO ka noiʻi i mālama ʻia e Ph.D. nā haumāna ʻo Laiton Hedley lāua ʻo Murray Bennett mai ka Newcastle Cognition Lab ma ke Kula o Psychological Science ma ke Kulanui o Newcastle e hāʻawi i ke kahua o ka noʻonoʻo noʻonoʻo. Me ka nānā ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana ʻana o ka lolo o ke kanaka, e noiʻi ana ka ʻepekema cognitive i nā kaʻina hana e like me ka noʻonoʻo, hoʻomanaʻo, a me ke aʻo ʻana.

ʻO kēia haʻawina haʻahaʻa, i paʻi ʻia ma ka puke pai Topics in Cognitive Science, hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mākau hana hui o nā kānaka a me nā robots. Ma ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi o ka hui ʻana ma luna o ka hoʻokūkū, paipai ka noiʻi i ka ʻimi ʻana i nā ala hou e hoʻomaikaʻi ai i ka hana o ka hui a hoʻopaʻa i ka pilina kanaka-AI.

Source:

ʻO Murray S. Bennett et al, Hana Hana Kanaka i nā Pūʻulu Kanaka–Mīkini Hoʻokūkū a hui pū, Nā kumuhana i ka ʻepekema ʻepekema (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Puna: Ke Kulanui o Newcastle