ʻŌlelo Hou: Hoʻomaka ka huakaʻi o ka Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) me kahi lele

Ke hoʻomaka nei ʻo Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) o ka European Space Agency i kahi huakaʻi kupaianaha ma kā mākou ʻōnaehana solar. Ma ke ala e aʻo ai iā Jupiter a me kāna mau mahina hau, ua hana ʻo JUICE i kahi hana koʻikoʻi e hoʻonoho iā ia no kahi lele lele honua e hiki mai ana, e hōʻailona ana i ke kōkua ʻumekaumaha pālua ma waena o kēia mau kino lani ʻelua.

ʻO ka hana, kahi i hoʻopau ʻia he 43 mau minuke, ua ʻai ʻia ma kahi o 363 kilokani o ka wahie, ʻoi aku ka nui o ka 10% o ka nui o ka wahie o JUICE. ʻO kēia ka hana nui loa i hana ʻia e ka mokulele a hiki i kēia lā. Ua wehewehe ʻo Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ma ESA's ESOC mission control center ma Kelemānia, he manawa koʻikoʻi kēia puhi ʻana no JUICE, no ka nui o 6,000 kilograms. Pono ia i ka ikaika nui a me ka wahie e hoʻololi i ka wikiwiki o ka mokulele ma kahi kokoke i 200 mika i kekona.

ʻO JUICE, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻApelila 23, 2023, mai French Guiana, manaʻo e aʻo i ʻekolu mau mahina o Jupiter: Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa. Eia nō naʻe, no ka hōʻea ʻana i kona wahi e hele ai, hilinaʻi ʻo JUICE i ke ʻano o nā kōkua gravity. Ma o ka hoʻokele waiwai ʻana ma mua o nā hīnaʻi i loko o kā mākou ʻōnaehana solar, hoʻohana ʻo JUICE i ke au umekaumaha o nā planeta e hoʻoneʻe iā ia iho i Jupiter. Hoʻemi kēia ʻenehana akamai i ka hoʻohana ʻana i ka wahie, me ka hoʻonui ʻana i ka pono holoʻokoʻa o ka mokulele.

ʻO ke ahi hou ka mua o nā hana ʻelua e pono ai e hoʻolike i ka JUICE no ke kōkua ʻumekaumaha o ka Honua-mahina, i hoʻonohonoho ʻia no ʻAukake 2024. Ua hōʻoia ʻo Schwartz ua hoʻokō kēia puhi mua i ka 95% o ka hoʻololi wikiwiki i koi ʻia. Ma hope o ka nānā ʻana i ka orbit hou o JUICE i nā pule e hiki mai ana, e hoʻolālā ʻo ESA i kahi ahi lua e hoʻoponopono maikaʻi i ke alahele o ka probe no ke kōkua gravity pālua.

NPP:

Nīnau: He aha ka JUICE?

A: ʻO JUICE ke kū nei no ka Jupiter Icy Moons Explorer. He mokulele ia i hoʻomohala ʻia e ka European Space Agency (ESA) e aʻo iā Jupiter a me ʻekolu o kāna mau mahina: Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa.

Nīnau: Pehea e hiki ai ka JUICE iā Jupiter?

A: Hiki i ka JUICE iā Jupiter ma ka hoʻohana ʻana i nā kōkua gravity. Hoʻokele ʻo ia ma mua o nā hīnaʻi i loko o kā mākou ʻōnaehana solar, me ka hoʻohana ʻana i ko lākou mau au umekaumaha e maʻa iā ia iho iā Jupiter. Hoʻemi kēia ʻenehana i ka hoʻohana wahie a hoʻonui i ka pono o ka mokulele.

Nīnau: He aha ka mea nui e pili ana i ke ahi hou?

A: ʻO ke ahi hou, ʻo ia ka mea e koi ai i ka hana nui loa a hiki i kēia lā, hoʻonoho iā JUICE no ke kōkua ʻumekaumaha o ka Honua-mahina e hiki mai ana. Ua pau ia i 363 kilokani wahie a ua hoololi i ka holo o ka mokulele ma kahi kokoke i 200 mika i kekona.

Nīnau: I ka manawa hea e hiki ai ka JUICE iā Jupiter?

A: Inā holo nā mea a pau e like me ka hoʻolālā, e komo ʻo JUICE i ka orbit a puni ʻo Jupiter i 2031. Eia naʻe, e hana ʻo ia i nā hoʻoponopono trajectory me ka hoʻohana ʻana i kāna mau thruster liʻiliʻi a hiki i kēlā manawa.

Nīnau: He aha ke kumu o ka misionari a JUICE?

A: ʻO ka ʻoihana a JUICE ke aʻo ʻana iā Jupiter a me kāna mau mahina hau e hoʻomaopopo i kā lākou haku mele ʻana, e noiʻi i ka hiki ke noho ʻia, a wehe i nā ʻike e pili ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar.