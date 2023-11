Nā ʻike hou e pili ana i ka huakaʻi a JUICE Probe a ESA iā Jupiter

Ke hoʻomaka nei ka ʻimi noiʻi ʻo Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) o ka European Space Agency (ESA) i kahi misionari makemake nui e aʻo iā Jupiter a me kāna mau mahina hau ʻekolu - Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa. Ma ka mōʻaukala mua, e hoʻohana ka ʻimi JUICE i ke kōkua ʻumekaumaha pālua mai ka Honua a me ka mahina e hoʻoneʻe iā ia iho i Jupiter.

ʻO ka milestone hou loa i ka misionari JUICE i hana ʻia i kēia manawa, ʻoiai ua hana ka probe i kahi hana koʻikoʻi e hoʻololi i kāna orbit a puni ka Lā. Ua hoʻohana ʻia kēia puhi koʻikoʻi he 43 mau minuke i ka ʻenekini nui a ma kahi o 10% o ka waihona wahie o ka probe. Pono ka hana e hoʻonohonoho i ke kahua no ke kōkua ʻumekaumaha pālua o Earth-Moon i kēia kauwela.

ʻO Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer ma ESA's ESOC mission control center, i hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o kēia hana, e hōʻike ana ua pau ka nui o ka wahie ma muli o ke kaumaha nui o JUICE. Me ka nui o ke kaumaha ma kahi o 6000 kg, ʻo JUICE kekahi o nā mokulele interplanetary nui loa i hoʻokuʻu ʻia.

ʻO ke kōkua gravity kahi ʻenehana e hoʻohana ai i ke kahua umekaumaha o ka honua e hoʻolako i ka hoʻoikaika wikiwiki ʻana i ka mokulele. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻokō ʻana i ia ʻano kōkua e pono ai ka manawa kūpono, ka wikiwiki, a me ka trajectory. Pono e hōʻea ʻo JUICE i ka ʻōnaehana Earth-Moon i ka manawa kūpono a hahai i ke ala pololei e pōmaikaʻi ai i ka hopena maʻa.

ʻOiai ua paʻa ka hana mua, pono ka lua, ʻoi aku ka liʻiliʻi e hōʻoia i ka JUICE ma ke ala pololei no ke kōkua gravity Earth-Moon. ʻO kēia ʻaoʻao ʻelua ʻāpana e hiki ai i ke kī ʻana o ka ʻenekini ʻelua ke hoʻoponopono i nā hemahema mai ka hana mua. Ma Mei 2024, e hoʻokō nā mea hoʻoheheʻe liʻiliʻi o ka probe i kahi hana hoʻoponopono hope loa i ka wā e hoʻokokoke ai i ka Honua.

ʻO ka mikiona JUICE, i hoʻokuʻu maikaʻi ʻia i ʻApelila, ua lako me nā mea kani mamao mamao, geophysical, a in situ. Eia nō naʻe, ma muli o ka mamao loa ma waena o ka Honua a me Jupiter, ʻaʻole i manaʻo ʻia nā ʻike kikoʻī o ka pilikua kinoea a me kāna mau mahina a hiki i 2031.

Nīnau: He aha ka JUICE?

A: ʻO JUICE ka ʻimi ʻimi ʻo Jupiter Icy Moons Explorer a ka European Space Agency.

Nīnau: He aha ke ʻano o ke kōkua gravity pālua?

A: ʻO ke kōkua ʻumekaumaha ʻelua he hana ia e hoʻohana ai ka ʻimi JUICE i nā kahua umekaumaha o ka Honua a me ka mahina e hoʻoneʻe iā ia iho i Jupiter.

Nīnau: He aha ke kumu o ka mikiona JUICE?

A: Manaʻo ka misionari JUICE e aʻo iā Jupiter a me kāna mau mahina hau ʻekolu - Ganymede, Callisto, a me ʻEulopa - e loaʻa i ka ʻike i kā lākou haku mele a me ka hiki ke hoʻopaʻa i nā moana.