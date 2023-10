ʻO ka hoʻohui ʻana o ka Module lawelawe ʻEulopa no ka Misionari Artemis II: He ʻanuʻu koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka mahina

ʻO ka mikiona Artemis II e hiki mai ana, i hoʻopaʻa ʻia no Nowemapa 2024, ke loaʻa nei ka manawa i ka hana ʻana o nā ʻenekinia ma Kennedy Space Center ma Florida e hoʻomākaukau i ka module lawelawe ʻEulopa (ESM2) no ka hoʻohui ʻana me ka module crew Orion. He kuleana koʻikoʻi ka ESM2 i ka hāʻawi ʻana i nā kumuwaiwai koʻikoʻi e like me ka uila, ka wai, a me ka lewa hoʻohālikelike e hōʻoia i ka hōʻoluʻolu a me ka palekana o nā astronauts ʻehā i ko lākou huakaʻi kaʻapuni i ka mahina.

No ka hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana hoʻohui, ua hoʻopili mua ʻia ka ESM2 i ka Crew Module Adaptor, e hana ana i ka Orion Service Module (OSM). ʻO kēia kaʻina koʻikoʻi i hiki ai i nā ʻenekinia ke hoʻāʻo pono i ka module i hoʻohui ʻia, ʻo ia hoʻi nā paipu, nā uea, nā pākaukau, a me nā uila. ʻElua mau hoʻokolohua koʻikoʻi i mālama ʻia i kēia wā e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi o ka OSM.

ʻO kekahi o kēia mau hoʻāʻo, i kapa ʻia ʻo Thermal Cycle Test, loiloi i ka hiki o OSM ke kū i nā ʻano wela wela loa e hālāwai ai i ka wā o ka misionari. I kēia manawa, ua kālele ka Direct Field Acoustic Test (DFAT) i ka loiloi ʻana i ka hiki o ka OSM ke kū i nā haʻalulu ikaika i ʻike ʻia i ka wā o ka piʻi ʻana o ka rocket i ka lewa.

Ma hope o kēia mau hoʻāʻo, ua hoʻopili maikaʻi ʻia ka OSM i ka Orion Crew Module, e hana ana i ka kaʻa Orion piha no ka mikiona Artemis II. Loaʻa ka pilina ma o ʻeono mau wahi a puni ka pale wela o ka pahu holo moku, e hōʻoia ana i ka palekana o nā astronauts i ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua. Ma mua o ka hele ʻana i ka pale wela, ua hoʻohuli ʻia nā paipu a me nā uea a puni.

Me ka hui pū ʻana o nā Crew a me Service Modules i hoʻokahi, ʻo ka hana koʻikoʻi e hiki mai ana ke hoʻoikaika i ka kaʻa Orion a hōʻoia pono i ka holo pono ʻana o nā ʻōnaehana āpau. Hāʻawi kēia māhele i nā hui ʻEulopa a me ʻAmelika e hōʻoia i ka kamaʻilio ʻana ma waena o nā ʻāpana like ʻole.

Ke hoʻomau nei ka hoʻomākaukau ʻana no ka mikiona Artemis II, e neʻe koke ka manaʻo i ka hoʻokomo ʻana i nā ʻēheu lā ma ka kaʻa Orion, e hoʻopau ana i kāna hui. Ma hope iho, e hoʻopiha ʻia nā pahu wahie me ka propellant, a e hoʻopaʻa ʻia ka pōhaku ʻo Artemis II, me ka Orion e pili ana i ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ʻia - kahi hiʻohiʻona palekana koʻikoʻi no ka poʻe astronauts inā loaʻa nā hanana i ʻike ʻole ʻia i ka wā o ka hoʻokuʻu ʻana.

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka European Service Module kahi mea nui i ka papahana Artemis, e lawe ana i ke kanaka i kahi ʻanuʻu kokoke i ka ʻimi ʻana o ka mahina a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ke ala no nā misionari hohonu e hiki mai ana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka module lawelawe Europa (ESM2)?

ʻO ka module lawelawe ʻEulopa (ESM2) kahi ʻāpana o ka kaʻa Orion i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i nā kumuwaiwai koʻikoʻi e like me ka uila, ka wai, a me kahi lewa hoʻohālikelike no nā astronauts i ka wā o nā mikiona lewa.

2. He aha nā hoʻokolohua nui i hana ʻia i ka wā o ka hoʻohui ʻana?

I ka wā o ke kaʻina hana hoʻohui, ʻelua mau hoʻokolohua koʻikoʻi e alakaʻi ʻia: ka Thermal Cycle Test a me ka Direct Field Acoustic Test (DFAT). ʻO ka Thermal Cycle Test e hōʻoia i ka hiki o ka module ke pale i nā loli wela loa, ʻoiai ka DFAT e loiloi i kona kūpaʻa i nā haʻalulu i ka wā e piʻi ai ka rocket.

3. Pehea e pili ai ka Crew a me Service Modules?

Hoʻohui ʻia ka Crew a me Service Module ma o ʻeono mau wahi a puni ka pale wela o ka capsule crew. Hoʻoholo ʻia nā paipu a me nā uwea a puni ka pale wela e hōʻoia i ka palekana o ka poʻe astronauts i ke komo hou ʻana i ka lewa o ka Honua.

4. He aha ke kumu o ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ʻana?

ʻO ka ʻōnaehana hoʻokuʻu ʻana he hiʻohiʻona palekana koʻikoʻi i pili i ke kaʻa Orion. Mālama ia i ka palekana o nā astronauts i ka wā o ka pahū ʻana a i ʻole ka haʻalele ʻana mai ke ala i hoʻolālā ʻia i ka wā o ka hoʻokuʻu ʻana.

5. He aha ka manaʻo nui o ka mikiona Artemis II?

ʻO ka mikiona Artemis II he mea koʻikoʻi koʻikoʻi i ka papahana Artemis, e manaʻo ana e hoʻouna i nā astronauts ma kahi huakaʻi hele i ka Moon. He pōhaku paepae ia no nā mikiona ʻimi kaʻa hohonu e hiki mai ana.