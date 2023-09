ʻO Jupiter's Moon Europa: Hōʻike nā haʻawina hou i ke kumu o ka carbon dioxide mai ka moana lalo

ʻElua mau noiʻi hou e hoʻohana ana i ka ʻikepili mai ka James Webb Space Telescope o NASA i hōʻike i ka loaʻa ʻana o carbon dioxide ma ka ʻili hau o ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa. He mau hopena koʻikoʻi kēia mau ʻike no ka noho ʻana o ka moana ʻEulopa a me ke ola ʻana o ke ola ma ka mahina.

ʻO nā haʻawina ʻelua, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo ʻepekema, ua kālailai i ka hāʻawi ʻana i ka hau carbon dioxide ma ka ʻili o Europa me ka hoʻohana ʻana i nā lōʻihi hawewe infrared kokoke. Ua ʻike lākou ʻo ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hau kalapona kalapona ma kahi i kapa ʻia ʻo Tara Regio, kahi i hōʻike ʻia e ka ʻāina chaos a ua manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā wahi ʻōpio loa ma Europa.

Ma muli o ka nānā ʻana, manaʻo nā mea noiʻi ʻo ka carbon dioxide i loaʻa ma Tara Regio mai ka moana lalo o Europa, ma mua o ka hāʻawi ʻia ʻana e nā meteorites a i hana ʻia e nā pilina me ka magnetosphere o Jupiter. Hōʻike kēia hiʻohiʻona "endogenous" i ke kalapona i loaʻa mai i loko o ʻEulopa ponoʻī a lawe ʻia i ka ʻili i kēia manawa ma kahi manawa honua.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka paʻakai i loaʻa i ka moana ma Tara Regio, i ʻike mua ʻia e ka Hubble Space Telescope, kākoʻo hou i ke kuhiakau e loaʻa ka carbon dioxide i kona kumu hope loa i ka moana kūloko o Europa. Eia nō naʻe, hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi i hiki ke hana ʻia ke kalapona dioxide ma luna o ka ʻili mai nā wai carbonate-bearing a i ʻole nā ​​​​hui kūlohelohe.

ʻO ka mea nui, ua kānalua kēia mau haʻawina i kahi kumu o waho o ka carbon dioxide, e like me meteorites, no ka mea, ʻaʻole kūlike ka neʻe ʻana o ka carbon dioxide i Tara Regio me kahi kumu exogenous. Hōʻike ʻia kēia ʻike ʻo ke kumu nui loa o ka carbon dioxide i ʻike ʻia he endogenous ia i Europa.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka carbon dioxide ma ka ʻili o ʻEulopa e hāpai i nā nīnau e pili ana i ka hiki ke ola i kona moana. ʻOiai ʻaʻole hiki i ka poʻe noiʻi ke hoʻoholo inā pili ka carbon dioxide me nā kaʻina olaola, pono ke kalapona no ke ola e like me kā mākou i ʻike ai ma ka Honua. He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana a me ke aʻo ʻana i ka moana lalo o ʻEulopa i ka hoʻomaopopo ʻana i kona hiki ke noho a me ke ola ʻana ma waho o ka Honua.

