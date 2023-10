Nā ʻIke Hou ma Jupiter's Moon Europa: CO₂, Moana, a me Heat

Ua hōʻike ʻia ka nānā ʻana mai ka telescope James Webb i ka loaʻa ʻana o ka carbon dioxide (CO₂) ma ka ʻili o ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa. Ua wehe kēia ʻike i nā mea hoihoi e pili ana i ka haku ʻana o ka mahina a me ka hiki ke kākoʻo i ke ola. Hiki ke kumu mai ka CO₂ ma waho, akā hiki nō hoʻi ke komo i loko o ka papa hau mānoanoa e uhi ana i ka ʻili o Europa. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o CO₂ e hōʻike ana i ke ʻano o ka moana honua ma lalo o ka hau.

ʻElua mau wehewehe no ke kumu o ka CO₂: hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ma ka moana ʻEulopa, e like me nā moana ma ka Honua; a i ʻole he hopena o ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o nā pūhui mea ola, e like me nā waikawa amino a i ʻole nā ​​​​hui kalapona ʻē aʻe. Hoʻopili ʻia nā waihona o CO₂ ma kahi i kapa ʻia ʻo Tara Regio, a he mea hou loa ia. Eia nō naʻe, ʻaʻole paʻa ka noho ʻana o CO₂ i nā kūlana ili o Europa no ka wā lōʻihi.

ʻAʻole like me ka mahina ʻo Saturn ʻo Enceladus, ʻaʻohe lua pele maʻamau o ʻEulopa e hāʻawi ana i ka loiloi spectrographic o nā paʻakai i hoʻoheheʻe ʻia. Eia nō naʻe, manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ʻEulopa, me ka mahina ʻo Jupiter ʻo Ganymede a me Enceladus, he moana wai honua ma lalo o kona ʻili. Aia kekahi mau moho ʻē aʻe no nā moana wai honua, e like me Callisto, Titan, Triton, Dione, a me nā planeta dwarf Ceres a me Pluto. Eia naʻe, pono nā ʻikepili hou aʻe e hōʻoia i kēia mau kānalua.

ʻO ka noiʻi Galileo, ka mea i hoʻopuni a puni iā ​​Jupiter, ua hāʻawi i nā hōʻailona mua o ka moana honua ma Europa ma mua o 25 mau makahiki i hala. Ua hōʻike ʻia nā kiʻi kikoʻī o ka ʻili hau hau o ka mahina, nā ʻāpana hau i ʻike ʻia ua paʻa i ka hau ma nā kūlana like ʻole. Manaʻo kēia he ʻano lahilahi ka uhi hau, he mau kilomita wale nō paha ka mānoanoa. Aia ma lalo o ka hau he moana hohonu i manaʻo ʻia he 80 a 150 mau kilomita ka hohonu, ʻelua a ʻekolu paha ka nui o ka nui o ka wai i loaʻa ma nā moana o ka Honua.

ʻO ka noho ʻana o ka moana wai ma ʻEulopa e hōʻike ana i ka loaʻa ʻana o nā kumu wela. Hoʻokumu ʻia ka wela e nā ʻumekaumaha i hana ʻia e Jupiter, e hoʻoulu ai i ka ikaika o ke kai. Hoʻopilikia ʻia nā mahina e like me Io, ʻEulopa, a me Ganymede e nā mana kai a hōʻike i nā resonances orbital. Hoʻololi kēia ʻano i ko lākou mau ʻōpuni, e hoʻonui iā lākou i ka eccentric a hoʻoulu i ka wela i loko o ko lākou loko. ʻO Io, ʻo ia hoʻi, ʻike i ka hana lua pele ikaika ma muli o ke kuʻi ʻana o nā pōhaku, me ka ʻoi aku o 150 lua pele i kēlā me kēia manawa.

Loaʻa ʻo Europa i kahi hopena like akā ʻoi aku ka liʻiliʻi, e mālama ana i kāna wai kai lalo. I ka makahiki 2012, ua ʻike ka telescope Hubble i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka mahu wai mai ka pole hema o ʻEulopa, ʻaʻole i ʻike ʻia e ka ʻimi Galileo. Ua kōkua pū ka magnetometer ma luna o Galileo i ka ʻike ʻana i ke kai o ʻEulopa ma o ka ʻike ʻana i nā anomali liʻiliʻi ma ke kahua magnetic o Jupiter i hoʻokumu ʻia e nā au uila i loko o ka mahina. Hōʻike kēia i ka loaʻa ʻana o nā paʻakai i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka moana lalo.

ʻO ka pūpū hau o ʻEulopa e "wehe" i kona ʻili mai loko mai o ka pōhaku, a ʻo nā māwae i ʻike ʻia ma ka ʻili he mau ʻeleʻele ia mai ka neʻe ʻana o ke kai. Hōʻike ka spectra i lawe ʻia e ka ʻimi Galileo i ka hele ʻana o ka calcium a me ka magnesium sulfate. Eia naʻe, ʻoi aku ka nāwaliwali o ka hopena i hoʻohālikelike ʻia me Ganymede, ʻo ia ka mahina nui aʻe me kona moana huna ponoʻī a me ke kumu metala i haku ʻia me ka hao a me ka nickel.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo nā ʻike hou a me nā mea i ʻike ʻia ma ʻEulopa e hāʻawi i nā hōʻike hou aʻe o ka hiki ke mālama i ke ola ma ka mahina ʻo Jupiter. Pono ka ʻimi a me ka noiʻi hou ʻana e wehe i nā mea pohihihi o kēia kino lani hoihoi.

