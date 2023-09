Kū mai nā manaʻo pili pono i ka hoʻohui ʻana o ka lolo a me AI

ʻO ka hoʻohui ʻana o ka ʻiʻo lolo me ka naʻauao artificial (AI) ke lilo nei i mea ʻoiaʻiʻo, e hāpai ana i nā nīnau pili. ʻOiai hiki i kēia hui ʻana ke hoʻomaikaʻi i nā ʻōnaehana kanaka i hoʻohālikelike ʻia, aia nā hopohopo e pili ana i ke keakea ʻana o ka ʻenehana i ke ʻano o ke ʻano. ʻO kēia hoʻohui e wehewehe i ka Fourth Industrial Revolution i ka lāʻau lapaʻau post-COVID-19.

Ua hoʻomaka mua ka ʻenehana AI i ka nānā ʻana i ka ʻike ma nā keʻena lapaʻau, e unuhi ana i ka ʻikepili helu mai nā kiʻi olakino. Eia nō naʻe, ʻo ke kūkākūkā e pili ana i ka ʻenehana AI me ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana hoʻomanaʻo i loko o ka mea lolo ke loaʻa ka kaulana i waena o nā ʻepekema noiʻi.

ʻO ka ulu ʻana o ka ʻiʻo lolo i loko o nā labs e hahai ana i kahi kaʻina kikoʻī, akā ʻo ka hui pū ʻana me AI e wehe ana i nā mea hou i ka noiʻi olakino. ʻO nā organoids lolo kanaka, ʻike ʻia hoʻi ʻo HBO, he mau mea ola kino ʻekolu-dimensional i ulu ʻia i loko o nā keʻena hana e hana hou i ke ʻano a me nā hana o ka lolo kanaka makua. ʻOiai ua hoʻomohala mua ʻia nā HBO no ka noiʻi lapaʻau, ke noiʻi ʻia nei lākou no ka hoʻohana pono ʻana o AI i ka hoʻonui ʻana i ka noʻonoʻo a me ke kino.

ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana hoʻomanaʻo i hui pū ʻia me AI i loko o nā ʻupena neural artificial e pili ana i ka lolo. Ke manaʻo nei kēia ʻano e hoʻohālikelike i ka hana ʻike o ka lolo, ka hoʻomanaʻo ʻana, a me nā hana hoʻihoʻi. Hiki i nā ʻenehana neural artificial ke hoʻoponopono i nā pilikia o ka honua maoli i nā ʻoihana like ʻole.

ʻOiai ka holomua o kēia mau ʻenehana, hoʻomau nā manaʻo pili pono. ʻO ka hopena i nā kumuhana hoʻāʻo, e like me nā monkey, hāpai i ka noʻonoʻo pono. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i ka hiki ke hoʻohui iā AI me ka mea lolo. I nā hoʻokolohua hou, ua hoʻohui maikaʻi nā mea noiʻi i ka ʻenehana AI me nā HBO, e hana ana i kahi mea hiki ke heluhelu i ka hana o ka lolo a hoʻoulu ʻia me nā hōʻailona uila. Ua aʻo kēia HBO i hoʻonui ʻia e pāʻani i ka pāʻani kamepiula i loko o ʻelima mau minuke.

ʻO ka hoʻohui ʻana o AI a me ka ʻiʻo lolo e wehe i nā mea hou no nā ʻōnaehana neural network. Ma ka hoʻohālike ʻana i nā hōʻailona spike ma waena o nā neurons i kā lākou pūnaewele, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻohālike i nā hana o ka lolo a noiʻi i nā ʻupena neural i kahi pōʻaiapili olaola. Loaʻa i kēia mau holomua ka hopena no nā kahua e like me robotics, brain-machine interface, a me ka ʻike lāʻau.

Eia naʻe, ʻaʻole hiki ke nānā ʻia nā nīnau pili pono e pili ana i ka hui ʻana o HBO, AI, a me ke kino kanaka. He ʻano paʻakikī ka lolo, a ke hoʻopilikia nei i kāna mau hana kūlohelohe, hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i ka hoʻololi ʻana o "ka hoʻolālā a ke Akua." ʻO ka pahuhopu o ka hoʻopuka hou ʻana i ka ʻike kanaka a me ka wehe ʻana i kāna mau mea pohihihi e hāpai pū ana i nā dilemmas etika.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohui ʻana o nā HBO a me AI he mana nui akā pono e hoʻoponopono ʻia i loko o nā palena olakino a me ke kānāwai. Pono ia e nānā i ka lāʻau lapaʻau ma mua o ka hoʻonui ʻana i ka noʻonoʻo wale nō, ʻoi aku hoʻi no nā poʻe me ka ʻole o nā kūlana olakino. He kuleana koʻikoʻi nā kino hoʻoponopono i ka hōʻoia ʻana i ka hoʻomohala kūpono a me ka hoʻokō ʻana i kēia mau ʻenehana.

Sources:

- ʻO Kauka Theodore Karasik, ke kākāʻōlelo koʻikoʻi i ka Gulf State Analytics ma Wakinekona