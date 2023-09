ʻO ka Misiona Huginn: ʻO ke kiʻi ʻana i ka pana ʻana i ka uila i ka lewa

Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo ESA astronaut Andreas Mogensen e hopu i nā hekili a me nā uila e lele ana i ka lewa ma ke ʻano he ʻāpana o ka huakaʻi Huginn, kahi e aʻo ai i ka ʻepekema aniau. I kāna huakaʻi mua, ua hopu ʻo Mogensen i nā ʻano uila like ʻole, me nā jet polū a me nā sprites, me ka hoʻohana ʻana i kahi pahu pahu Space Station. I kēia manawa, e hoʻohana ʻo ia i kahi kāmeʻa Davis, e ana i nā ʻokoʻa o ka mālamalama e hana i nā kiʻi, e like me ke ʻano o ka hana ʻana o ka maka kanaka. Hiki i ke kiʻi paʻi kiʻi Davis ke kiʻiʻoniʻoni i ka wikiwiki e like me 100,000 kiʻi i kēlā me kēia kekona, pono e hopu i nā hanana luminous transient (TLEs) e kū ana i ka wā hekili.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo nā kiʻi i hopu ʻia e Mogensen e hāʻawi i nā ʻike hou aʻe i ka hoʻomohala ʻana a me ka launa pū ʻana o kēia mau hanana uila me ka lewa o luna, a me ko lākou hopena i nā kinoea hoʻomehana honua e like me ka ozone. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilina ma ka pōʻaiapili o ke aniau. Ke alakaʻi ʻia nei ka misionari Huginn e ke keʻena noiʻi nui loa o Denmark, ʻo DTU Space, nāna i alakaʻi i ka hoʻokolohua mua a Mogensen, ʻo Thor, ma 2015.

Hiki iā ʻoe ke hahai i ka misionari a Andreas Mogensen a me ka holomua o ka mikiona Huginn ma kāna mau ʻaoʻao pūnaewele a me ka pūnaewele Huginn.

Nā wehewehena:

Nā hanana Luminous Transient (TLEs): ʻO nā hanana uila e kū ana ma luna o nā ao, me nā jet polū a me nā sprite ʻulaʻula.

ʻO Davis Camera: He pahupaʻikiʻi e hoʻohana ana i ka ʻenehana e pili ana i ka hanana e ana i nā ʻokoʻa o ka mālamalama a hana i nā kiʻi, e like me ke ʻano o ka hana ʻana o ka maka kanaka.

ʻO Huginn Mission: He misionari i alakaʻi ʻia e DTU Space e kiʻi i nā kiʻi o nā hekili a me nā mea uila uila me ka hoʻohana ʻana i ke kāmela Davis.

Sources:

