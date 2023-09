ʻO ka huina o ka Eclipse o 2024: He hanana Astronomical Kūlana ma Erie, Pennsylvania

ʻO ka nui o ka eclipse o 2024 he hiʻohiʻona astronomical kupaianaha e hopu ai i ka ʻāina a hāʻawi i kahi ʻike i hoʻokahi manawa i ke ola. ʻOiai e ʻike ana ka ʻāina ʻo Pittsburgh i kahi ʻāhinahina hapa, makemake ka poʻe e ʻimi ana e hoʻolulu iā lākou iho i loko o ka pōʻeleʻele holoʻokoʻa e holo i ka ʻākau ma I-79 a i Erie, Pennsylvania. ʻOiai ʻo ia wale nō ke kūlanakauhale nui ma Pennsylvania ma ke ala o ka huina holoʻokoʻa, ke hoʻomākaukau nei ʻo Erie no ka nui o nā malihini mai 65,000 a 250,000 mau kānaka.

No ka hoʻokō ʻana i ka piʻi ʻana o ka poʻe mākaʻikaʻi, ua kūʻai mua ʻia nā hale noho like ʻole ma Erie e like me nā hōkele, nā moena a me nā ʻaina kakahiaka, a me nā kahua hoʻomoana. Hoʻopili ke kūlanakauhale i ka hopena pule eclipse ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā hanana like ʻole. Ke hoʻolālā nei ka Hale Hōʻikeʻike ʻo Erie Maritime, Lake Erie waina, a me ka Lake Erie Speedway i nā hana e hoʻolauleʻa ai i kēia hanana lani.

ʻO Chris Temple, ʻelele o VisitErie.com, e hōʻike ana e hāʻawi ana nā pāʻina kaʻa kaʻa a me nā hōʻuluʻulu hale i nā manawa like ʻole e ʻike i ka hoʻololi ʻana mai ke ao a i ka pō. Hoʻoikaika ʻo Temple i ke koʻikoʻi o ka hoʻolālā ʻana ma mua a paipai ʻo ia e hana i nā hoʻonohonoho pono ma mua e hōʻoia i kahi ʻike maʻalahi no nā ʻohana.

I ka wā o ka eclipse, e kū ana ma ka Pōʻakahi, ʻApelila 8, 2023, e mau ana ka pōʻeleʻele a pau no ʻekolu mau minuke a me 40 kekona. No ka hōʻoia ʻana i ka palekana o nā mea hoʻokele, e kau ʻia nā hōʻailona ma ka I-79 a me I-90 e aʻo aku i ka pōʻeleʻele koke a hoʻēmi i nā pōʻino.

Ua hana ʻo Erie i kahi pūnaewele hoʻolaʻa, e hāʻawi ana i ka ʻike piha a me nā kumuwaiwai no ka poʻe makemake i ka eclipse, me nā koho hale. Hāʻawi kēia hanana lani i kahi manawa kakaikahi no ka poʻe e nānā i nā hōkū a kahaha i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa.

Puna: KDKA me ka ʻole o ka URL