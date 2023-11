Title: Rare Encounter: ʻO ka ʻauʻau kai hoʻopaʻa i ke kaua kupaianaha ma lalo o ka wai ma waena o Sea Lion a me Octopus

Ua loaʻa iā Lindsay Bryant, he kanaka ʻauʻau kai makemake nui, i kona kipa ʻana i Nanaimo. ʻO ka mea i hoʻomaka ma ke ʻano he ʻauʻau maʻamau i ke kai, ua lilo ia i mea ʻike makaʻu ʻole i loaʻa iā ia ka pono o ka ʻike maka.

Ma ka lā 16 o Nowemapa, ua hōʻea ʻo Bryant i kona wahi maʻamau a ʻike i kahi liona kai e hakakā ana i loko o ka wai. Ua hoʻomaka ka ʻike, hopu koke ʻo ia i kāna kelepona, me ka manaʻo e hopu i nā hanana like ʻole. ʻAʻole ʻo ia i ʻike ua kokoke ʻo ia e ʻike i kahi hakakā ma waena o ʻelua mau mea kupanaha.

Mai kahi mamao aku ma kahi o 100 mika, paʻakikī ʻo Bryant e ʻike i ka mea e hana nei. Eia naʻe, i kona hoʻonui ʻana me kāna pahupaʻikiʻi, ua pūʻiwa ʻo ia i ka ʻike ʻana ua paʻa ka liona kai i ke kaua me ka heʻe ʻē aʻe. ʻO ka hui ʻana ma kahi o ʻelima mau minuke koʻikoʻi, e hoʻopili ana i kahi hakakā hauʻoli no ke ola.

Ma hope iho, ua hōʻike ʻo Bryant ua pōmaikaʻi ʻo ia i kona hele ʻana mai e ʻike i kahi hanana like ʻole. “Pīhoihoi au no ka mea, ʻaʻole au i ʻike i ka heʻe ma ka nahelehele ma mua o ka hoʻomaka ʻana, ʻaʻole hoʻi i ke kaua me ka liona kai,” wahi āna i ʻōlelo ai, me ka maopopo ʻole o ka pīhoihoi i kāna mea i ʻike ai.

ʻOiai ʻo Bryant e manaʻoʻiʻo ana ua puka mai ka liona kai ma ke ʻano he lanakila, ua hōʻike pū ʻo Anna Hall i ke kiʻi i paʻi ʻia e Bryant, ka mea hoʻomaʻi holoholona moana. Ua ʻike ʻo ia, ʻoiai e ʻimi ana nā liona kai i nā heʻe, ʻaʻole paʻa ka hakakā ʻana ma waena o nā ʻano ʻelua, no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ke kiʻi o Bryant.

NPP:

Nīnau: Ua ʻike ʻia nā liona kai e hahai i ka heʻe?

A: ʻAe, ʻike ʻia nā liona kai e hopu i nā heʻe.

Nīnau: He mea maʻamau ke ʻike i nā kaua ma waena o nā liona kai a me nā heʻe?

A: ʻAʻole, he mea kakaikahi kēlā mau kaua, ʻoi aku ma ka ʻili o ka wai.

Nīnau: Ke hana pinepine nei nā heʻe i ka hakakā me nā mea ola ʻē aʻe?

A: ʻOi aku ka makemake o nā Octopus e hoʻohana i kā lākou camouflage a me nā hana hoʻopunipuni e pale aku i nā hakakā.