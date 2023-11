ʻIke Hou: ʻO ke kaua ʻuʻuku ma waena o Sea Lion a me Octopus i hopu ʻia ma ke kāmela

ʻO Lindsay Bryant, he kanaka ʻauʻau hauʻoli ma ka Moana Pākīpika ma waho o Nanaimo, ua pūʻiwa ʻo ia i kāna kipa ʻana i kāna wahi ʻauʻau maʻamau. Ma hope o ke awakea o ka lā 16 o Nowemapa, ua ʻike ʻo ia i kahi liona kai e hakakā ana i loko o ka wai. No ka pīhoihoi, lālau ʻo ia i kāna kelepona e hoʻopaʻa i nā mea e hana nei.

I kona hoʻonui ʻana me kāna pahupaʻikiʻi, ʻike ʻo Bryant e ʻike ana ʻo ia i kahi mea kupaianaha maoli - he kaua ma waena o ka liona kai a me ka heʻe. "Ua kāhāhā loa au," wahi āna. “Maikaʻi kēlā, ʻo ia ka mea e hana nei. Maikaʻi loa kaʻu e hopu ai i kēlā.

Ua wehe ʻia ka hoʻololi hoihoi no ʻelima mau minuke koʻikoʻi, ʻo Bryant wale nō ka mea hōʻike i kēia hālāwai kakaʻikahi. "Pīhoihoi au no ka mea ʻaʻole au i ʻike i ka heʻe ma ka nahele ma mua, koe wale nō i ke kaua me ka liona kai," wahi āna. ʻO kāna noʻonoʻo ʻana i ke kūlana, ua puka mai ka liona kai ma ke ʻano he lanakila, ʻoiai ʻaʻole pono e hoʻoikaika ʻo ia e hoʻopaʻa i kāna ʻai.

Ma ka ʻike ʻana i ke kiʻi o Bryant, ua hōʻike ʻo Anna Hall i kona pīhoihoi a me kona hauʻoli. ʻOiai ʻimi nā liona kai i nā heʻe, he mea maʻamau ka ʻike ʻana i kēlā kaua ma ka ʻili o ka wai. Ua hoʻomaikaʻi ʻo Hall i ka hopu ʻana iā Bryant ma ke ʻano he "kiʻi maikaʻi loa" a ʻike ʻo ia ʻaʻole ʻo ia i ʻike i kahi ʻano like i ka wā o kāna ʻike nui ma ka wai.

No Bryant, e paʻa mau ana kēia kiʻi kupanaha a me kēia wikiō i kahi kūikawā ma kāna hōʻiliʻili. He manawa hoʻokahi wale nō ia i ke ola. He mea hoʻomanaʻo kona hui ʻana i nā mea pohihihi e waiho ana ma lalo o ka ʻili o ka moana a me ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana a me ka mahalo ʻana i nā kaiaola kai.

NPP

1. Pehea ka maʻamau o ka ʻike ʻana i ke kaua ma waena o ka liona kai a me ka heʻe?

ʻOiai e ʻimi ana nā liona kai i nā heʻe, he mea kakaikahi ka ʻike ʻana i kēlā kaua ma ka ʻili o ka wai. He hanana kupaianaha maoli ka hālāwai i hopu ʻia e Lindsay Bryant.

2. ʻO wai ka mea lanakila ma ke kaua?

Ma muli o ka ʻike a Lindsay Bryant, ua lanakila ka liona kai i ke kaua me ka heʻe. Akā naʻe, pono ka liona kai e hoʻoikaika nui e mālama i kāna ʻai.

3. No ke aha i kāhāhā nui ai ʻo Lindsay Bryant i kēia hālāwai?

ʻAʻole ʻo Lindsay Bryant i ʻike i ka heʻe ma ka nahelehele ma mua, ʻoi aku ka pīhoihoi o kēia kaua ma waena o ka heʻe a me ka liona kai. ʻO ka manawa kūpono e hopu ai i kahi hanana kakaʻikahi ma ka pahupaʻikiʻi he mea maoli ia i hoʻokahi manawa i ke ola.