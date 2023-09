ʻO ka Future of Space Exploration: Science, Sustainability, and Easier Access

He hana koʻikoʻi a paʻakikī ka hoʻokuʻu ʻana o Rocket no nā keʻena lewa, akā i ka ulu ʻana o ka honua o ka ʻimi ʻana i ka lewa, ke mākaukau nei nā mikiona hou no ka wā e hiki mai ana kahi e noho mau ai ke kanaka ma waho o ka Honua. Hoʻomaka kēia me ka Moon, kahi i heʻe wāwae ʻole ai ke kanaka i nā makahiki he 51. Eia naʻe, i ka manawa e hoʻokumu ai mākou i kahi noho lōʻihi ma ka Moon, hiki ke loaʻa i nā mea hiki ke ʻimi hou aku i ka honua.

ʻO kēia hiʻohiʻona o ka hele ʻana o ke kanaka a me ka noho ʻana ma nā honua ʻē aʻe a me nā satelite e hele pū ʻia me ka manaʻo o ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai in-situ (ISRU), e pili ana i ke kūkulu ʻana i nā hoʻokolohua a me nā ʻoihana e hoʻohana i nā kumuwaiwai o ke kaiapuni a puni. Ke ʻimi nei mākou ma waho o ko mākou honua polū, ke hana nei nā ʻepekema i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana hou e hoʻomaʻamaʻa i kā mākou noiʻi ʻepekema o ka lewa.

No laila no ke aha e pono ai mākou e alakaʻi i ka ʻepekema ma ka lewa? ʻOiai aia nā mākaʻikaʻi ma ka Honua e aʻo ana i ka cosmos, aia nā palena i ka hana ʻana i nā ʻike astronomical mai ko mākou honua. No ka laʻana, ʻoi aku ka paʻakikī o ka ʻike ʻana i nā hōkū. Eia kekahi, he mau pilikia ka lewa o ka Honua no ka poʻe kilo hōkū, no ka mea, ua kaupalena ʻia ko mākou hiki ke nānā i kekahi mau nalu o ka spectrum electromagnetic.

Hoʻomaka nā keʻena lewa i nā mea nānā i ka orbit e lanakila ai i kēia mau palena, e ʻae iā mākou e makaʻala i ke ao holoʻokoʻa mai kahi kūlana ma waho o ko mākou lewa. Eia naʻe, aia nā palena i ka mea hiki iā mākou ke hoʻokō ma o ka nānā mamao wale ʻana. He mea koʻikoʻi ka nānā pono ʻana o nā laʻana extraterrestrial no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i nā kino lani. No ka laʻana, ʻo ke aʻo ʻana i nā laʻana o ka mahina i loaʻa i ka wā o nā mikiona Apollo a me ka mea hou e ka mea lawe moku ʻo Changʻe-5 o Kina ua hāʻawi i ka ʻike waiwai e pili ana i ka haku ʻana o ka Moon a me ka noho ʻana o ka wai. Pēlā nō, manaʻo ka misionari Mars Sample Return e hōʻiliʻili i nā laʻana pōhaku no ka nānā ʻana, hiki ke hoʻomālamalama i ka mōʻaukala honua o Mars a me ka hiki ke ola microbial kahiko.

ʻO kekahi o nā ʻimi koʻikoʻi o ka mākaʻikaʻi lewa ka ʻimi ʻana i ke ola a i ʻole nā ​​hōʻailona o ke ola kahiko ma waho o ka Honua. ʻO ka ʻike ʻana i nā hōʻike o ke ola extraterrestrial e loaʻa i nā hopena hohonu i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa a me ko mākou wahi i loko.

ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi noho kanaka hoʻomau ma nā kino lani ʻē aʻe, e like me Mars, hiki ke ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai ma ka holo lōʻihi ke hoʻohālikelike ʻia i nā mikiona hoʻihoʻi hou. No ka laʻana, manaʻo nā mikiona Artemis o NASA e kau i ke kahua no ka noho mau ʻana o ke kanaka ma ka Moon, me nā ʻōnaehana ma ka ʻili o ka lunar a me kahi kikowaena lunar i kapa ʻia ʻo Lunar Gateway.

ʻO kekahi o nā mea pale nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa, ʻo ia ke kumukūʻai o ka hoʻokuʻu rocket. Eia naʻe, me ka holomua o ka ʻenehana rocket hiki ke hoʻohana hou ʻia, ke emi mālie nei nā kumukūʻai. ʻO ka rocket Falcon 9 hiki ke hoʻohana hou ʻia e SpaceX, no ka laʻana, ua hana mua i nā hoʻolaha orbital i ʻoi aku ka maʻalahi. Manaʻo ʻia e hoʻomau ʻia kēia ʻano, e hiki ai ke komo pinepine a maʻalahi hoʻi i ka lewa. I ka hāʻule ʻana o nā kumukūʻai rocket, ke hoʻonui nei ko lākou mana a me nā mea hiki ke lawe, e like me ka hōʻike ʻana e SpaceX's Starship, e loaʻa i ka nui o ka ikaika a me ka uku hoʻoili i hoʻohālikelike ʻia i kona mau mua.

ʻO ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ʻana i ka lewa e paʻa i nā manaʻolana no nā ʻike ʻepekema, ka noho mau ʻana ma waho o ka Honua, a me ka maʻalahi o ke komo ʻana i ka cosmos. Ke hoʻomau nei mākou i ka pana ʻana i nā palena o ko mākou ʻike, ʻo ka holomua ʻana i ka ʻenehana a me ka manaʻo hou o ka ʻimi ʻana e alakaʻi iā mākou kokoke i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

