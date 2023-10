Hoʻolālā ʻo SpaceX e hoʻolauna i 144 Rockets i 2024 e hoʻonui i ka lawelawe ʻo Starlink

ʻO SpaceX, ka hui aerospace i hoʻokumu ʻia e Elon Musk, ua hoʻonohonoho i nā pahuhopu koʻikoʻi no 2024. Wahi a kahi luna o ka ʻoihana, hoʻolālā ʻo SpaceX e hoʻomaka i ka huina o 144 rockets i ka makahiki aʻe, ma mua o kāna mau hoʻolaha hoʻopaʻa moʻolelo ponoʻī ma 2023. ke alakaʻi ʻia nei e ka hoʻonui ʻia ʻana o ka lawelawe pūnaewele satelite Starlink a SpaceX.

Ke piʻi mau nei ka nui o nā hoʻokuʻu ʻia e SpaceX i ka ulu ʻana o Starlink. I ka makahiki 2021, he 31 wale nō mau mikiona, akā ua aneane pālua ʻia kēlā helu i ka 61 i ka makahiki 2022. Me ka holo ʻana o ka lawelawe ʻo Starlink's Direct to Cell me ka hui pū ʻana me T-Mobile, manaʻo ʻo SpaceX e hoʻonui hou i kona hiki ke hoʻomaka i ka makahiki aʻe.

Direct to Cell, i ʻike ʻia ʻo "he hale kiaʻi kelepona ma ka lewa," e hāʻawi i nā lawelawe kelepona ma o nā satelite Starlink. Loaʻa ka mana o ka leka uila ma 2024, a ukali ʻia e nā kelepona a me ka ʻimi pūnaewele ma 2025. E pōmaikaʻi nui kēia lawelawe i nā wahi me ka uhi ʻole o ke kelepona, ʻoi aku ka manawa o ka pilikia.

No ka hoʻokō ʻana i kāna pahuhopu o 144 hoʻolaha i 2024, ua hoʻokomo ʻo SpaceX i ka automation ma kāna kaʻina holoʻokoʻa. Hoʻoikaika ka hui i ka hilinaʻi e pale i nā lohi i hana ʻia e nā hewa. Pono kēia hoʻolaha kiʻekiʻe i ka hoʻomaka ʻana i kēlā me kēia 2.5 mau lā, e hoʻohālikelike ʻia me ka helu o kēia manawa o hoʻokahi hoʻolaha i kēlā me kēia 3.5 lā.

Mai Mei 2019, ua kau ʻo SpaceX ma luna o 4,000 Starlink satellites i ka orbit. I ka mahina i hala aku nei, ua hoʻolaha ka hui ua ʻoi aku ma mua o 2 miliona mau mea kūʻai aku e hoʻohana ana i kāna mau lawelawe pūnaewele. Loaʻa ʻo Starlink ma nā ʻāina he 60 a ke hoʻopili nei i nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa me ka pūnaewele wikiwiki.

ʻOiai ke noho nei ʻo SpaceX ma mua o kāna mau mea hoʻokūkū, ʻo nā hui ʻē aʻe, e like me Amazon me kāna Project Kuiper, ke komo pū nei i ka ʻoihana lawelawe pūnaewele. Ua hoʻokumu hou ʻo Jeff Bezos 'Amazon i nā satellite prototype mua ʻelua no Project Kuiper, e manaʻo ana e hāʻawi i ka hoʻopili pūnaewele kiʻekiʻe i nā wahi mamao, e like me Starlink.

