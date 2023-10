Hiki i nā Moku'āina hou o nā Electrons i loko o nā pa'akai hehee ke ho'opō'ino i ka hana o nā mea ho'ohehe'e pa'akai.

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema hiki i nā electrons ke hoʻokumu i ʻekolu mau mokuʻāina ʻokoʻa i ka wā e launa pū ai me nā paʻakai hoʻoheheʻe ʻia, kahi ʻike e hiki ke loaʻa i nā hopena no ka hana ʻana o nā reactors paʻakai. Ua hoʻohālikelike nā mea noiʻi mai Oak Ridge National Laboratory a me ke Kulanui o Iowa i ka hoʻokomo ʻana o kahi electron keu i loko o ka paʻakai zinc chloride i hoʻoheheʻe ʻia a nānā i ʻekolu mau hiʻohiʻona. Ma hoʻokahi hiʻohiʻona, lilo ka electron i ʻāpana o ka radical molecular me ʻelua mau ion zinc. Ma kahi ʻē aʻe, hoʻopili ka electron ma kahi ion zinc hoʻokahi. Ma ke kolu o ka hi'ohi'ona, ua hoolaha 'ia ka electron ma luna o nā iona pa'akai.

Ke noʻonoʻo ʻia nei nā reactors paʻakai hoʻoheheʻe ʻia no nā mea kanu nuklea e hiki mai ana, a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka radiation i ka ʻano o nā paʻakai hehee. Hoʻomaopopo kēia haʻawina i ka pilina ma waena o nā electrons a me nā paʻakai ke ʻike ʻia i ka radiation kiʻekiʻe. Ua ʻike nā mea noiʻi hiki i ka electron ke maʻalahi i ka hoʻokumu ʻana o nā ʻano ʻano like ʻole, me ka zinc dimers a me nā monomers, a i ʻole e hoʻokaʻawale ʻia. Ke hāpai nei kēia mau ʻike mua i nā nīnau e pili ana i nā mea ʻē aʻe e hiki ke hana i nā manawa lōʻihi a pehea lākou e hana ai me nā electrons a me nā paʻakai.

ʻO kēia noiʻi he ʻāpana o ka DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) a ua paʻi ʻia ma The Journal of Physical Chemistry B. Ke hana nei ka hui e ʻike i nā ʻano ʻē aʻe o ka reactivity hoʻokolohua. Hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka pili ʻana o nā electrons me nā paʻakai hoʻoheheʻe ʻia, akā he nui nā mea e ʻimi ʻia. E noiʻi ana ka noiʻi e hiki mai ana i nā ʻōnaehana paʻakai ʻē aʻe a me nā hopena o ka radiation ma nā paʻakai hehee.

Puna: Oak Ridge National Laboratory