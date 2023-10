Hoʻomohala nā mea noiʻi i nā ceramics ʻoi aku ka ikaika me ka hoʻonui ʻana i ke kūʻē i ka haki ʻana

Ua hana ka poʻe noiʻi ma ke Kulanui o Kaleponi San Diego i kahi holomua i ka hoʻomohala ʻana i nā seramika ma o ka hana ʻana i nā mea ʻoi aku ka paʻakikī a ʻoi aku ka pale ʻana i ka haki. Ma ka hoʻohana ʻana i ka hui pū ʻana o nā ʻātoma metala me ka helu kiʻekiʻe o nā electrons valence i loko o ko lākou ʻili waho, ua loaʻa i nā mea noiʻi kahi ala e hoʻonui ai i ka mana o ka ceramics e mālama i nā pae kiʻekiʻe o ka ikaika a me ke kaumaha.

Ua ʻike ʻia nā Ceramics no ko lākou mau waiwai kūʻokoʻa, e like me ko lākou hiki ke kū i nā wela kiʻekiʻe, pale i ka corrosion a me ka ʻaʻahu, a mālama i kahi ʻano māmā. Hana kēia mau hiʻohiʻona i nā seramika i kūpono no nā noi like ʻole, me nā ʻāpana aerospace a me nā pale pale. Eia nō naʻe, ʻo kā lākou brittleness i mau i kahi drawback nui, no ka mea ua maʻalahi lākou i ka haki ʻana ma lalo o ke kaumaha.

Ua kālele ka poʻe ʻepekema i kā lākou aʻo ʻana ma kahi papa o nā seramika i kapa ʻia ʻo high-entropy carbides, kahi i hoʻokaʻawale ʻia nā hale atomika i hana ʻia me nā ʻātoma kalapona i hoʻopaʻa ʻia me nā mea metala he nui mai nā kolamu ʻehā, ʻelima, a me ke ono o ka papaʻaina. Ua ʻike ʻia ʻo nā metala mai ka ʻelima a me ke ono o nā kolamu, e like me ka titanium, niobium, a me ka tungsten, he mea koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i ka paʻakikī o nā seramika ma muli o ko lākou helu nui o nā electrons valence.

ʻO nā electrons valence nā electrons i loaʻa i loko o ka pūpū waho loa o kahi atom e komo i ka hoʻopaʻa ʻana me nā ʻātoma ʻē aʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i nā metala me nā electrons valence hou aʻe, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ke kūʻē ʻana o nā seramika i ka haki ʻana ma lalo o ka ukana mechanical a me ke kaumaha. Ua hōʻike ʻia ka ʻano hana ductile, e like me nā metala, ʻo ia hoʻi e hiki ke hoʻololi hou aʻe ma mua o ka haki ʻana.

Ma o ka hoʻohālikelike helu helu a me ka hana hoʻokolohua a me ka hoʻāʻo ʻana, ua ʻike ka hui i ʻelua mau karbida entropy kiʻekiʻe i hōʻike i ke kūʻē kūʻokoʻa i ka pohā. Hiki i kēia mau mea ke hoʻoheheʻe a kikoo paha i ka wā i hoʻokau ʻia i ka ukana mechanical a i ʻole ke koʻikoʻi, ma mua o ka hōʻike ʻana i ka pane maʻamau o nā seramika. ʻO nā paʻa i loko o nā mea i hoʻonohonoho hou ʻia e hoʻopaʻa i nā puka e like me ka ʻātoma i hana ʻia i ka wā i ʻoki ʻia a huki ʻia paha nā mea, e pale ana i ka hana ʻana o nā māwae.

ʻO ka paʻakikī i kēia manawa ʻo ka hoʻonui ʻana i ka hana ʻana o kēia mau seramika paʻakikī no nā noi ʻoihana. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i nā ʻoihana like ʻole e hilinaʻi nei i nā mea seramika kiʻekiʻe, mai ka aerospace a i ka biomedical. ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe o nā seramika e wehe i nā puka no nā noi koʻikoʻi, e like me ke alakaʻi ʻana i nā kaʻa hypersonic, kahi e hiki ai iā lākou ke pale i nā mea koʻikoʻi a hiki i nā kaʻa ke kū i nā mokulele supersonic.

Ua kākoʻo ʻia kēia hana e ka Swedish Research Council, Competence Center Functional Nanoscale Materials, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, a me The Oerlikon Group.

