Hoʻolālā ʻia ke ʻano hou e hoʻomalu i ka holo ʻana o ka Electron ma nā mea Kuantum

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai Penn State i kahi ala uila e hoʻomalu i ke kuhikuhi o ke kahe electron i nā mea quantum, hiki ke alakaʻi i nā holomua i nā mea uila a me nā kamepiula quantum. Ua hōʻike ʻia ke ʻano hana i nā mea e hōʻike ana i ka hopena quantum anomalous Hall (QAH), kahi e pau ʻole ai ka ikehu o ke kahe o nā electrons ma ka lihi o kahi mea. Loaʻa kēia hopena i nā mea i kapa ʻia ʻo QAH insulators, ʻo ia nā insulators topological e holo i kēia manawa ma ko lākou mau ʻaoʻao. Ua ʻike nā mea noiʻi i ka hoʻohana ʻana i kahi pulse o kēia manawa i ka insulator QAH hiki ke hoʻololi i ke ala o ke kahe electron. He mea koʻikoʻi kēia hiki ke hoʻokele i ke kahe electron no ka hoʻololi ʻana i ka ʻike a me ka mālama ʻana i nā ʻenehana quantum.

ʻO ke ʻano mua o ka hoʻololi ʻana i ke ala o ka kahe electron i hilinaʻi ʻia i kahi magnet o waho, i mea hiki ʻole ke kūpono i nā mea liʻiliʻi e like me nā smartphones. Hāʻawi ke ʻano uila hou i kahi ʻoi aku ka maʻalahi a maikaʻi hoʻi. Ua hoʻonui ka poʻe noiʻi i ka insulator QAH ma o ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka manawa i hoʻopili ʻia, ka hopena i ka nui o kēia manawa kiʻekiʻe i hoʻololi i ke kuhikuhi magnetization a me ke kuhikuhi o ka lawe electron. ʻO kēia hoʻololi ʻana mai ka magnetic a hiki i ka mana uila i nā mea quantum e like me ka hoʻololi i hana ʻia i loko o ka waihona hoʻomanaʻo kuʻuna, kahi i hoʻololi ʻia ai nā magnet e nā ʻano uila i nā ʻenehana hou.

Ua hāʻawi pū ka hui noiʻi i ka wehewehe ʻana o kā lākou ʻano hana. Ke nānā nei lākou i kēia manawa i ka hoʻomaha ʻana i nā electrons ma ko lākou ala a hōʻike i ka hopena QAH ma nā mahana kiʻekiʻe. ʻO ka pahuhopu lōʻihi ka hana hou ʻana i ka hopena QAH ma nā mahana e pili ana i ka ʻenehana. Ua kākoʻo ʻia ka noiʻi e ka Army Research Office, ka Air Force Office of Scientific Research, a me ka National Science Foundation, me ke kākoʻo hou mai ka Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science ma Penn State a me ka Gordon and Betty Moore Foundation's EPiQS Initiative. .

Puna: Ke Kulanui o Penn State

Nā wehewehena:

– Ka hopena o ka Quantum anomalous Hall (QAH): He mea e nalowale ai ka ikehu o ka holo ana o na electrons ma ka lihi o kekahi mea.

- QAH insulators: Nā mea e hōʻike ana i ka hopena QAH, ʻo ia ke ʻano o ka insulator topological e hoʻokele wale i kēia manawa ma ko lākou mau kihi.

– Topological insulator: He mea he insulator i loko o loko akā hiki ke alakaʻi i ka uila ma luna o kona ʻili a i ʻole nā ​​kihi ma muli o kāna ʻano hui uila uila.

Sources:

- Ke Kulanui o Penn State (ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia)