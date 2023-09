ʻO ke koʻikoʻi o ka pale ʻana a me ka hoʻonaʻauao ma Wales

Ma Wales, lilo ka pale ʻana i ka hāʻule i mea nui i nā hana olakino olakino. Me ke kōkua ʻana o ka National Falls Prevention Taskforce Wales, ke hana nei nā hui e like me Age Cymru e hoʻonui i ka ʻike a hoʻonaʻauao i nā keiki a me nā pākeke i ka ʻike ʻana a me ka pale ʻana i nā pilikia o ka hāʻule ʻana.

No Euronwydd Godwin, he 80 ona makahiki, ua hāʻule i lalo o ke alapiʻi, ua ʻō ʻia ka māmā, ka lolo, a me nā iwi haʻihaʻi he nui. Ma hope o ka hala ʻana o hoʻokahi mahina i loko o kahi coma, ua hoʻoholo ʻo ia e loaʻa hou i kona kūʻokoʻa me ke kākoʻo o Care and Repair, nāna i hāʻawi iā ia i nā hāmeʻa pono e kōkua iā ia i ka noho ʻana iā ia iho.

Wahi a Dr. Inger Singh, ke alakaʻi lapaʻau aupuni no ka hāʻule a me ka nāwaliwali, aia ma mua o 4,000 mau haʻi ʻūhā a me 20,000 mau haki o kekahi iwi ma Wales. ʻAʻole wale kēia mau hōʻeha i ka hopena koʻikoʻi i nā poʻe akā kau pū kekahi i ke kaumaha i nā lawelawe mālama olakino. Eia naʻe, me ka hoʻokomoʻana i nā lawelawe pili pili pili, hiki ke hoʻemiʻia ka pilikia o nā haʻihaʻi hope e 35-40%.

ʻO kahi paʻakikī i ka pale ʻana i ka hāʻule ʻana ke lanakila ʻana i ka stigma e pili ana i ka ʻae ʻana i kahi hāʻule. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ke hana nei ʻo Age Cymru me nā kula ma Wales e aʻo i nā keiki e pili ana i ka pilikia o ka hāʻule ʻana a pehea e hiki ai iā lākou ke kōkua i ka pale ʻana i nā pōʻino ma ka home. Ma o nā ʻaoʻao pūnaewele a me nā hoʻomaʻamaʻa e like me ka ʻike ʻana i nā pōʻino i loko o ka hale maʻamau, ke aʻo nei nā keiki i nā mākau waiwai e mālama pono iā lākou iho a me kā lākou poʻe aloha.

He hana mau ka pale ʻana i ka hāʻule ma Wales, akā ua holomua ka holomua i nā makahiki i hala. ʻO ka pahuhopu e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā ʻāpana āpau o Wales i nā lawelawe hoʻopono haʻihaʻi a me ka hana mua ʻana e hōʻemi i ka likelika o nā haʻihaʻi e hiki mai ana.

