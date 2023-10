ʻO nā hiʻohiʻona hoʻololi o El Niño a me ka hoʻomaka ʻana o ka Walker Switch Mechanism

I nā makahiki i hala iho nei, ua lilo ʻo El Niño i mea koʻikoʻi i ka wānana ʻana i ke aniau a me ka hoʻokele ʻana i nā ʻano like ʻole o ke aniau. ʻO El Niño ka manawa mahana o ka El Niño–Southern Oscillation (ENSO), i hōʻike ʻia e ka mehana o nā wai kai ma ka hikina equatorial Pacific. ʻO ka mea ʻē aʻe, hōʻike ʻo La Niña i ka hoʻoilo ma ka ʻāina like. He hopena koʻikoʻi kēia mau ʻokoʻa pōʻaiapili i nā wela o ka ʻili kai i nā ʻano ʻano o ka honua.

ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e ka Quaternary Research Group i alakaʻi ʻia e Christoph Spötl i manaʻo e hoʻomaopopo i ka pane ʻana o El Niño i nā hopena kūlohelohe i nā wā lōʻihi. Ua kālailai nā mea noiʻi i nā waihona ana i kapa ʻia ʻo speleothems mai ka hikina hema o Alaska, kahi i mālama ai i nā moʻolelo aniau i 3,500 makahiki. Hōʻike nā mea i ʻike ʻia ua loli nā kaʻina hana hoʻomalu o El Niño variability mai ka makahiki 1970, me ka hoʻololi ʻana o ke aniau i hana ʻia e ke kanaka i kēia manawa.

Ma kahi noiʻi ʻokoʻa, ua kālele ka hui i ka nānā ʻana i nā neʻe ʻana o ke aniau ma ka hikina hema o Alaska ma kahi lōʻihi o 13,500 mau makahiki. Ua lilo nā speleothems i mau moʻolelo koʻikoʻi no ka noiʻi ʻana i ke kumu o ka hoʻololi ʻana o ke aniau no ka wā pōkole i ka wā hau. ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻo Alaska hikina hikina i kahi ʻano ʻano e like me ka Pākīpika equatorial i ka hopena o ka makahiki hau hope loa a me ka wā Holocene, e hoʻokūkū ana i ka "bipolar seesaw mechanism." Akā, ua hoʻokomo ka poʻe noiʻi i ka manaʻo o ka "Walker switch," i hoʻoulu ʻia e nā loli i ka radiation solar. Ke alakaʻi nei kēia ʻano hana i nā hoʻololi wikiwiki ʻana i nā mahana o ka ʻilikai ma ka Pākīpika equatorial, i ka hopena i ke ʻano o ka aniau ma nā latitu kiʻekiʻe ʻākau.

Hōʻike nā haʻawina i kēia manawa he hana koʻikoʻi nā hana kanaka i ka hana ʻana i nā ʻano o El Niño. Ua hala paha ka hoʻololi ʻana i ke aniau i nā makahiki 1970, e alakaʻi ana i kahi ʻano El Niño mau loa. ʻO ka hoʻomaka ʻana o ka manaʻo "Walker switch" e hāʻawi i kahi wehewehe ʻokoʻa no nā ʻano like ʻole o ka mōʻaukala, e hōʻike ana i ka pilina paʻakikī o nā mea e hoʻohālikelike ai i ka dynamics aniau.

Hōʻike nā hualoaʻa i ka pono o ka noiʻi hoʻomau e hoʻonui i ko mākou ʻike i nā kaʻina hana aniau. No ka ikaika a paʻakikī ka ʻōnaehana aniau o ka Honua, he mea koʻikoʻi ka hoʻomau ʻana i ke aʻo ʻana i ka wānana a me ka mālama ʻana i nā ʻano like ʻole o ke aniau ma ka pae honua.

