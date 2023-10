Ka hoʻomaopopo ʻana i nā Kuki a me kā lākou mea nui no ka hana pūnaewele

ʻO nā kuki nā faila liʻiliʻi i mālama ʻia ma ka hāmeʻa o ka mea hoʻohana i loaʻa ka ʻikepili e pili ana i kā lākou makemake, ka ʻike mea hana, a me ka hana pūnaewele. Hana ʻia kēia mau faila i ka wā e kipa ai ka mea hoʻohana i kahi pūnaewele a hoʻohana ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, hoʻopaʻa inoa i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a kōkua i nā hana kūʻai.

ʻO kekahi mea nui o nā kuki, ʻo ia ka hiki ke hoʻomanaʻo i nā makemake o ka mea hoʻohana, e like me nā hoʻonohonoho ʻōlelo a i ʻole nā ​​mea i mālama ʻia i loko o kahi kaʻa kūʻai. Mālama ʻia kēia ʻike ma ka faila kuki a kiʻi ʻia i ka wā e kipa hou ai ka mea hoʻohana i ka pūnaewele, mālama iā lākou i ka manawa a hāʻawi i kahi ʻike mākaʻikaʻi maʻamau.

He kuleana koʻikoʻi nō hoʻi nā kuki i ka nānā ʻana i nā ʻano mea hoʻohana ma nā pūnaewele. Hoʻohana ʻia kēia ʻikepili e nā mea nona ka pūnaewele a me nā mea hoʻolaha e kiʻi i nā ʻike i nā makemake o ka mea hoʻohana a hoʻopaʻa i kā lākou hoʻolālā kūʻai. Kōkua ia iā lākou e hoʻomaopopo i nā ʻaoʻao i kipa pinepine ʻia, nā huahana hoihoi, a pehea e hoʻolaha ai i nā hoʻolaha i manaʻo ʻia.

Eia naʻe, pono e hoʻomaopopo he hiki i nā kuki ke hāpai i nā pilikia pilikino. No ka hiki i nā kuki ke hahai i ka hana pūnaewele a ka mea hoʻohana, hiki i kekahi poʻe ke hoʻopaʻa i ka hōʻiliʻili a me ka mālama ʻana i kā lākou ʻike pilikino. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, hāʻawi pinepine nā pūnaewele i nā mea hoʻohana i nā koho e hoʻokele i kā lākou makemake kuki a ʻae iā lākou e hōʻole i nā kuki pono ʻole.

I ka hopena, he ʻāpana koʻikoʻi nā kuki o ka hana pūnaewele no ka mea hiki iā lākou ke ʻike pilikino, hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele pūnaewele, a kōkua i nā ʻoihana e loiloi i ka ʻano o ka mea hoʻohana. ʻOiai aia nā hopohopo e pili ana i ka pilikino, hiki i ka hiki ke hoʻokele i nā koho kuki e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka mana ma luna o kā lākou ʻikepili.

