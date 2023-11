ʻO ka Paʻi Hou i ka Hoʻemi CO2: ʻO Sn-based Catalyst hiki ke hana i ka Ethanol Production Efficient

I kahi ʻike hou loa, ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema i kahi catalyst i hoʻokumu ʻia i ka tin i hiki ke hana pono i ka ethanol ma o ka hōʻemi ʻana i ka carbon dioxide. Hōʻike kēia i kahi holomua koʻikoʻi ma ke kahua o ka ʻenehana ikehu hou a hāʻawi i ka ʻōlelo hoʻohiki nui i ka hoʻoikaika ʻana e hoʻēmi i nā hoʻokuʻu CO2.

ʻO ka electrochemical CO2 reduction reaction (CO2RR) kahi ʻano i ʻimi nui ʻia no ka hoʻololi ʻana i ke kalapona kalapona i nā wahie e pili ana i ke kalapona. ʻO ka hana ʻana i nā wahie wai, e like me ka ethanol, makemake nui ʻia ma muli o ko lākou kiʻekiʻe o ka ikehu a me ka maʻalahi o ka mālama ʻana. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻoponopono ʻana i ke ala hoʻohui CC ua lilo ia i mea paʻakikī nui, e kāohi ana i ka holomua ma kēia wahi.

Alakaʻi ʻia e Profs. ʻO Tao Zhang lāua ʻo Yanqiang Huang mai ka Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) o ka Chinese Academy of Sciences (CAS), ua hana kahi hui noiʻi i kahi holomua nui ma kēia kahua. Ua hoʻomohala lākou i kahi catalyst-based Sn i kapa ʻia ʻo SnS2@Sn1-O3G, ka mea i hōʻike i ka maikaʻi kupaianaha i ka hoʻololi ʻana i ka CO2 i ethanol. Me ka hana Faradaic a hiki i ka 82.5% ma -0.9 VRHE a me ka nui o kēia manawa geometric o 17.8 mA/cm2, hōʻike kēia catalyst i ka mana nui no ka hoʻokō nui.

Ua hana ʻia ka mea hoʻoheheʻe SnS2@Sn1-O3G ma o ka hopena solvothermal o SnBr2 a me thiourea ma ka huʻa kalapona ʻekolu. Loaʻa iā ia nā nanosheets o SnS2 a me nā ʻātoma Sn atomically dispersed (Sn1-O3G), he mea koʻikoʻi no kāna hana catalytic.

Ma o kahi noiʻi mechanistic, ua ʻike nā mea noiʻi he kuleana koʻikoʻi ka Sn1-O3G o ka catalyst i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻokumu ʻana i nā paʻa CC. Ma ka hoʻopili ʻana i nā mea waena *CHO a me *CO(OH), hoʻomaʻamaʻa ia i ka hoʻohui ʻana o nā pūʻulu formyl a me ka bicarbonate, ka hopena i ka hana ʻana o ka ethanol. Ua hōʻike pū ʻia nā reactants i hoʻopaʻa inoa ʻia i nā ʻātoma kalapona i ka huahana ethanol hope loa mai ka formic acid a me CO2.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā mea hou no ka synthesis o ka ethanol a hāʻawi i kahi hoʻolālā waiwai no ka hoʻopunipuni ʻana i nā ala hoʻemi CO2 e hoʻokō ai i nā huahana i makemake ʻia. Ua paʻi ʻia nā ʻike i loko o ka puke moʻolelo ʻepekema hanohano Nature Energy, e hāʻawi ana i ka hilinaʻi hou aʻe i ke koʻikoʻi o kēia holomua.

NPP:

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka mea hoʻomohala hou?

A: Na ka Sn-based catalyst hiki ke hana pono i ka ethanol ma o ka ho'ēmiʻana o CO2, e hāʻawi ana i kahi hopena maikaʻi no kaʻenehana ikehu hou.

Nīnau: Pehea ka hana o ka catalyst?

A: Hoʻoikaika ka catalyst i ka hoʻokumu ʻana i nā paʻa CC ma o ka hoʻopili ʻana i nā kikowaena kikoʻī a hoʻomaʻamaʻa i kā lākou hui ʻana, e alakaʻi ana i ka hana ʻana o ka ethanol.

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hoʻohana i kēia holomua?

A: Hoʻomaka kēia holomua i nā mea hou no ka synthesis nui o ka ethanol a hāʻawi i nā ʻike i ka hoʻopunipuni ʻana i nā ala hōʻemi CO2 no nā hopena huahana i makemake ʻia.

Nīnau: Ma hea e loaʻa ai iaʻu ka ʻike hou aku e pili ana i ka noiʻi?

A: Ua paʻi ʻia nā ʻike noiʻi ma ka puke pai ʻepekema ʻo Nature Energy. [Loaʻa i ka puke pai inā loaʻa]