ʻO nā hanana nui a me nā hui kiaʻi i hoʻolālā ʻia no ka Annular Solar Eclipse o Oregon

Ke kokoke mai nei ka eclipse lā annular i manaʻo nui ʻia, ke mākaukau nei ʻo Oregon no nā hanana nui a nānā i nā pāʻina e ʻike i kēia hanana lani. E mālama ʻia ana ma ʻOkakopa 14, e hāʻawi ka "ring of fire" eclipse i kahi hōʻike kupaianaha ʻaʻole e ʻike hou ʻia ma Oregon a hiki i 2046.

Hoʻomaka ka pō ka lā i ka wā e kau ai ka mahina hou ma waena o ka Honua a me ka lā, e pale ana i ko mākou ʻike ʻana i ka lā. Eia nō naʻe, hiki mai ka eclipse annular i ka mamao loa o ka mahina ʻaʻole e ālai loa i ka lā, e loaʻa ana i ke apo kukui nani a puni nā ʻaoʻao.

ʻOiai ʻaʻole hiki i ka poʻe nānā ke ʻike i ke corona o ka lā, ka mea hoʻohiwahiwa nui o ka pō ka lā holoʻokoʻa, ʻike paha lākou i kahi mea i kapa ʻia ʻo "Baily's beads." Hana ʻia kēia i ka wā e ʻike ʻia ai ka lā e ʻike ʻia ana i ka ʻili o ka mahina. Pono nā makaaniani eclipse kūikawā ma ka hanana holoʻokoʻa e pale i nā maka o ka poʻe nānā.

No ka ʻike ʻana i ka pōloli kiʻekiʻe loa, pono nā kānaka e hoʻonoho iā lākou iho i loko o kahi hui 90-mile-ākea e holo ana mai ke kahakai hema-waena o Oregon, e hele ana i nā wahi e like me Eugene, Roseburg, Crater Lake, a me Alvord Desert. Ma waho aʻe o kēia pūʻulu, me ka ʻāina ʻo Portland, e ʻike ka poʻe nānā i kahi eclipse hapa e like me ka 2017 total solar eclipse.

Hoʻolālā ʻia nā hanana like ʻole ma ka mokuʻāina no ka hoʻolauleʻa ʻana i kēia hanana lani. ʻO Eclipse Fest 2023, i manaʻo ʻia ʻo ia ka hanana eclipse nui loa ma Oregon, e hōʻike ana i nā mele ola, nā hana pili ʻohana, a me ka nānā ʻana i ka eclipse iā ia iho. ʻO kekahi hanana ʻē aʻe, ʻo Eclipse Into Nature, ua hoʻonohonoho ʻia e mālama ʻia ma Running Y Resort ma Klamath Falls a e hāʻawi i nā pāʻina hōkū, nā hōʻikeʻike, a me kahi pāʻina kiaʻi lehulehu i ka lā o ka eclipse.

ʻO nā wahi ʻē aʻe e hoʻokipa ana i nā pāʻina kiaʻi ʻo Shore Acres State Park, i ʻike ʻia no kona nani nani kahakai, a me Bullards Beach ma Bandon, e hoʻohiki ana i kahi pāʻina kiaʻi "ʻahaʻaina māmā". Manaʻo ʻia ʻo Crater Lake a me Fort Rock e hoʻokipa i ka poʻe malihini ma muli o ko lākou wahi nani.

I ka ulu ʻana o ka hauʻoli, he mea nui e hoʻolālā i mua a hoʻopaʻa i nā tiketi a i ʻole e hana i nā hoʻonohonoho pono e hōʻoia i kahi ʻike poina ʻole i kēia wā eclipse lā annular.

Sources:

– NASA

– OregonLive.com